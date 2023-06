Russell Crowe: «Il mondo dovrebbe conoscere la Calabria»

Mancano poche ore all’atteso concerto che stasera la star Russell Crowe, con la band Indoor Garden Party, terrà al Teatro Politeama di Catanzaro.

L’attore e cantante premio Oscar, pronto a salire sul palco per il live speciale promosso in occasione del ventesimo Magna Graecia Film Festival, tramite i social ha espresso parole di stupore ed entusiasmo per la location che ospiterà lo show: “Un luogo fantastico, un’incredibile impresa di architettura, un gioiello assoluto nella corona della Calabria. Il mondo dovrebbe vedere la Calabria, la Calabria è bella”.

Un altro straordinario spot che il divo de “Il gladiatore” ha condiviso con il vastissimo pubblico di followers, in particolare su twitter dove Crowe conta un seguito di quasi tre milioni di utenti.

Grazie alla sua straordinaria presenza e testimonianza, Catanzaro e la Calabria hanno potuto godere della massima visibilità sul web e sui media nazionali.