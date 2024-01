Sabato 13 gennaio apertura piste Valle Inferno di Lorica

Da sabato prossimo, 13 gennaio, le piste Valle Inferno 1 e Valle Inferno 2 saranno aperte!

La neve scesa copiosa negli ultimi giorni ha permesso gli operatori di mettere in sicurezza le piste Valle Inferno mentre per le piste Rientro e Cavaliere la neve non è ancora sufficiente.

Pertanto, non appena le condizioni lo consentiranno, anche le altre piste saranno pronte.

Si comunica inoltre che attraverso la pagina ufficiale FB “Impianti Lorica Ferrovie della Calabria” saranno tempestivamente diramate le comunicazioni riguardanti lo stato d’uso delle piste di Lorica.