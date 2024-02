Sabato 16 Marzo a Serra San Bruno la presentazione del romanzo “Gabriele dalla Toga al Saio”

Sabato 16 Marzo 2024 nel bellissimo borgo di Serra San Bruno, paese di per sé antico e mistico, verrà presentato nella splendida Sala di Palazzo Chimirri, “Gabriele dalla Toga al Saio”. È un romanzo di Giuseppe Mercurio un avvocato – scrittore che si cimenta in un’opera dove è descritto il percorso di espiazione e redenzione di un avvocato penalista che a un certo punto della vita decide di abbandonare la Toga per il saio.

Entità diaboliche da combattere, diavoli menzogneri, racconti di possessioni, forti consapevolezze che si rivelano durante l’ipnosi regressiva, esperienze di vite precedenti, trasmissione dei ricordi della vita di altre persone attraverso il DNA degli antenati, rituali e sante reliquie con azioni terapeutiche potentissime capaci di mettere in fuga anche la più testarda delle entità demoniache.

Tutto questo in un romanzo avvincente in cui il mondo sovra – sensibile, si fonde con il quotidiano in un viaggio che come palcoscenico ha uno storico convento calabro. In questo mistico luogo dove storia, antiche conoscenze e scienza si fondono, un frate si occupa di persone apparentemente possedute da entità demoniache e in altri casi affronta vere proprie possessioni diaboliche.

Combattendo i demoni, o, in alcuni casi, quelli ritenuti tali da coloro che si rivolgono a lui per un sostegno, Frate Gabriele combatte prima di tutto il proprio personale demone interiore.

Saranno presenti alla presentazione il dott. Vincenzo Furci e la prof.ssa Bruna Filippone che relazioneranno sul tema dell’opera.

Modererà il Prof. Bruno Tozzo presidente dell’Associazione Civitas Bruniana, organizzatrice dell’evento.

Interverranno le scrittrici Franca Canitella e Monica Maggiori e l’editrice Grazia Velvet Capone della Casa Editrice Aurea nox. L’evento si terrà intorno alle ore 17.00.