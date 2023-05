Sabato 27 maggio “Festa al Parco della biodiversità” per bambini e famiglie

Il 27 maggio, al Parco della Biodiversità Mediterranea, l’Associazione Tribunale per la Difesa dei Diritti dei minori, presenta la conclusione del Laboratorio per Minori attivo da gennaio 2023 e la presentazione del Campus Estivo . Entrambe le attività rientrano nel progetto “Ricominciamo supportando un sorriso”, finanziato dalla Regione Calabria (progetti di rilevanza sociale art. 72-73 D.L..3.07.2017 n.117).

Durante l’evento, che avrà inizio alle 16.30, i nostri neo- clown sociali (volontari e studenti del Liceo Linguistico e Pedagogico De Nobili di Catanzaro che hanno concluso il primo semestre formativo) diretti dal formatore clown Pascal Slava si cimenteranno in giochi e attività ludiche di vario genere; previste tante sorprese per bambini e mamme anch’esse invitate per celebrare la fine del percorso formativo dei loro bambini.

Il Laboratorio dei Minori ha messo in atto oltre al rinforzo in materie specifiche, attività rivolte a valorizzare e potenziare le capacità individuali, relazionali, emotive e didattiche del minore creando intorno al bambino e alla sua famiglia una rete di supporto e aiuto, cosi come ci racconta una delle mamme:

“Sono arrivata qui dal Marocco qualche anno fa. Il laboratorio dei minori mi dà un grosso aiuto nelle attività scolastiche, e grazie a loro, anche le piccole difficoltà vengono affrontate e superate meglio. Ringrazio tantissimo l’associazione per la rete di connessione con la scuola, e in particolare di avermi aiutata a trovare anche una scuola di calcio per mio figlio che da allora vive momenti di felicità e serenità con altri bambini della sua età rendendolo gioioso e felice”.

Per l’occasione, le mamme dei bambini, di origine straniera, omaggeranno i partecipanti con piatti tipici della propria cultura. Alla fine dell’evento, ad ogni bambino che ha partecipato al laboratorio, verrà lasciato un piccolo diploma.

L’evento non vuole essere un addio, ma un arrivederci, infatti il laboratorio si trasforma in Campus Estivo, per far vivere ai bambini un’estate divertente, educativa e formativa.