Sabato 29 Ottobre trekking urbano a Davoli Borgo

Dopo la bellissima esperienza di cammino nel Borgo Di Badolato, SABATO 29 OTTOBRE ALLE ORE 15,45, L’ASD SOVERATOINCAMMINO replica l’esperienza a DAVOLI BORGO, con il trekking urbano denominato: “DA SANTA LUCIA A SAN PIETRO …. CAMMINANDO TRA LE MASCHERE E I PORTALI DEL BORGO”.

Un esperienza da vivere camminando nelle vie del bellissimo centro storico Davolese che, tra qualche sorpresa musicale e non solo, porterà i partecipanti fino alla Santuario di Santa Maria della MISERICORDIA.

Un’esperienza tra sport, storia e cultura da non perdere.

Nel percorso ci accompagnerà la guida Francesco Procopio.

Il tutto grazie alla collaborazione dell’ Amministrazione Comunale di Davoli e dell’ assessorato allo sport Turismo e Spettacolo.

“Ci sono luoghi che se non ci cammini non scopriresti mai nella loro essenza” afferma la Presidente della Asd SoveratoinCammino, Liliana Fontanella, preparatore tecnico FIDAL e istruttore qualificato Fitwalking metodo Damilano, rimarcando che tra gli obiettivi dell’ associazione vi è quello di far scoprire tanti altri borghi della nostra meravigliosa Calabria, “camminandoci sopra”.

L’appuntamento è a Davoli Borgo presso la Chiesa di Santa Lucia (all’inizio del borgo venendo da Soverato) alle 15,45. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.