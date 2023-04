Salmonella nel formaggio, richiamate confezioni di diversi marchi dal mercato

Il ministero della Salute segnala il rischio microbiologico: non sono da escludere rischi per la salute

Il ministero della Salute ha annunciato sul portale del dicastero dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, l’immediato ritiro, in via precauzionale dal mercato, di un lotto di formaggi, appartenenti a marchi diversi. Nel dettaglio, il dicastero ha specificato che si tratta di un richiamo per la sospetta presenza del batterio della Salmonella spp., responsabile dell’insorgere dell’infezione gastrointestinale della salmonellosi.

I sintomi più frequenti collegati a questa infezione sono i seguenti: mal di pancia, nausea, vomito, febbre, diarrea. In rari casi, però, possono sorgere delle complicazioni, che portano allo sviluppo di sintomi decisamente più gravi.

I prodotti ritirati sono il Tomino del boscaiolo dei marchi Terre d’Italia e Caseificio Longo, il Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente fiorita del marchio Cuor di Terra e il Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata dei marchi Fior Fiore, Primia percorsi di gusto, Caseificio Longo e Tomino del Canavese Nonno Casaro.

Il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale tutti i prodotti sono commercializzati è Caseificio Longo Srl, che è anche il nome del produttore. Il marchio di identificazione dello stabilimento – del produttore è, invece, ITL7A1WCE. Lo stabilimento è attivo a Rivarolo Canavese, nella città metropolitana di Torino, in via Leonardo Da Vinci, 43. Il numero del lotto è 1074. Nel dettaglio sono differenziati Il marchio Vediamo, invece, gli elementi differenti.

Indicheremo, per ciascuno dei prodotti prima dal nome e il marchio, poi il peso del prodotto e poi la data di scadenza: Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata – Tomino del Canavese Nonno Casaro – 180 grammi – 29/04/2023, Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata – Caseificio Longo – 540 grammi – 27/04/2023, Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata – Caseificio Longo – 1 kg circa – 27/04/2023, Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata – Primia Percorsi di Gusto – 180 grammi – 23/04/2023, Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente muffettata – Fior Fiore – 180 grammi – 28/04/2023, Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente fiorita – Cuor di Terra – 180 grammi – 29/04/2023, Formaggio a pasta molle con crosta edibile leggermente fiorita – Cuor di Terra – 180 grammi – 27/04/2023, Tomino del Boscaiolo – Caseificio Longo – 2 Tomini (180 grammi) – 27-28/04/2023, Tomino del Boscaiolo – Terre d’Italia – 2 Tomini (180 grammi) – 27-28/04/2023.

Per quanto riguarda quest’ultimo lotto, il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GS S.p.A., a differenza degli altri. In tutti i casi, il richiamo è avvenuto in via cautelativa, per la presenza di salmonella spp.

A scopo cautelativo, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilanciando le raccomandazioni dell’azienda invita i clienti di sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita per la sostituzione. Sottolineiamo inoltre che non si tratta del primo richiamo di formaggi dal mercato negli ultimi giorni.

Intanto, attendiamo aggiornamenti e ulteriori comunicazioni dal Ministero della Salute. Tutti gli altri lotti che siano diversi da quelli indicati sono invece assolutamente sicuri ed in quei casi questo prodotto risulta essere perfettamente sicuro. Per maggiori informazioni potete consultare la sezione ‘Avvisi di sicurezza’ – ‘richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori’ – del sito del ministero della Salute.