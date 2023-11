San Vito sullo Ionio ha celebrato i diritti dell’infanzia con l’Unicef

Luci blu sulla statua di Casalinuovo

San Vito sullo Ionio ha recentemente partecipato all’iniziativa “Go Blue” di UNICEF e ANCI, dimostrando il suo impegno per i diritti dell’infanzia. Questa campagna globale, che coinvolge comuni e città in tutto il mondo, mira a sensibilizzare sulla necessità di garantire e proteggere i diritti dei bambini, illuminando di blu edifici e monumenti simbolici.

La scelta di San Vito sullo Ionio è ricaduta sulla statua di Giuseppe Casalinuovo, eminente poeta e avvocato nativo del luogo, bagnata di luce blu in segno di solidarietà. Un forte segnale di impegno da parte della comunità.

Il sindaco Antonio Tino, a capo dell’amministrazione comunale, ha espresso il suo sostegno e la sua soddisfazione per l’adesione a tale iniziativa. “Attraverso questo semplice, ma significativo atto, vogliamo sottolineare l’importanza della tutela dei diritti dei più piccoli,” ha dichiarato. “L’illuminazione di un monumento così caro alla nostra comunità è un modo per ricordare a tutti noi l’importanza di lavorare insieme per un futuro migliore per i nostri bambini.”

L’evento ha ricevuto un ampio sostegno dalla comunità locale, rafforzando il messaggio che la protezione e il sostegno dei diritti dei bambini sono una responsabilità collettiva. Con la sua partecipazione all’iniziativa “Go Blue”, San Vito sullo Ionio si è unita a molte altre città nel mondo per fare luce su un tema di fondamentale importanza.