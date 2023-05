Santa Caterina dello Ionio, al via i lavori di realizzazione di un pontile sul torrente S. Antonio

“Sono iniziati questa mattina lavori di messa in sicurezza del Torrente S.Antonio propedeutici per la realizzazione del tanto discusso Pontile di attraversamento che ha coinvolto l’Ente cittadino in una questione giudiziaria condotta sino al Consiglio di Stato”.

“È l’ennesima opera pubblica avviata sulla base di una nostra programmazione che ci consente di offrire ai cittadini, risposte concrete”.

“Dimostrando sempre e con i fatti, di agire nel loro interesse, Santa Caterina oggi si presenta un cantiere aperto, con diversi interventi di regimentazione acque che stanno interessando gran parte del territorio comunale”.

“Per questa amministrazione, quindi, la sicurezza dei cittadini sta al primo posto e la tutela dei nostri luoghi sarà sempre un aspetto di prioritaria importanza”. Lo rende noto in un comunicato l’amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio.