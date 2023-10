Santa Caterina dello Ionio, dissequestrato il beach resort “Riva del Sol”

La Procura restituisce il bene alla famiglia Guido

Era il 22 ottobre 2022 quando il Comando Provinciale dei Carabinieri e l’ufficio circondariale marittimo della guardia costiera di soverato, dopo i rilievi e accertamenti sui luoghi, notificavano il decreto di sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro a seguito della contestazione di una serie di reati di natura ambientale e urbanistica che a dire dei consulenti della Procura rendevano il resort privo dei requisiti per poter essere utilizzato.

In particolare venivano contestate una serie di difformità rispetto alle concessioni edilizie con aumenti di volumi e superfici utili, l’assenza di conformità paesaggistica e l’assenza dei nulla osta sulla salvaguardia della navigazione.

Di recente i tecnici incaricati dalla proprietà del resort, l’ing Luigi Mancuso e l’arch Giovanni Raynal, assieme al legale avv. Frank Mario Santacroce, con una articolata consulenza tecnica hanno dapprima ottenuto i pareri di compatibilità paesaggistica dalla Sovrintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Catanzaro e Crotone e il nulla osta della capitaneria di porto di Crotone dopodiché hanno provveduto a regolarizzare tutti gli aspetti amministrativi e urbanistici e a seguito di istanza di dissequestro il Pm dr.ssa Stefania Cardarelli, ha disposto la restituzione del bene e il relativo dissequestro.

La struttura Riva del Sol ubicata sulla costa ionica nel comune di Santa Caterina sullo Ionio è il più grande beach resort della Calabria immerso in 6 ettari di pineta autoctona e 600 metri di costa fronte mare, con oltre 200 dipendenti stagionali, con tutti i confort dei resort di lusso e con oltre 90 camere divise in 6 tipologie diverse che richiamano ciascuna lo spirito e l’ambiente di diverse parti del mondo, da quello thailandese, a quello africano, a quello asiatico fino a quello italiano, alcune camere dotate di giardino, piscina e spiaggia privata e servizio di cortesia dedicato ad un turismo internazionale che ha rappresentato negli ultimi 10 anni uno dei punti di forza del turismo in Calabria grazie anche ai numerosi premi ricevuti nel corso degli anni.