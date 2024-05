Santa Caterina dello Ionio, un anno di amministrazione comunale

Il mandato elettorale conferito dai cittadini in forma plebiscitaria nel maggio 2023 ha caricato il neoeletto sindaco Francesco Severino e l’amministrazione comunale, di una stimolante responsabilità: CONTINUARE IL PERCORSO DI CRESCITA INTRAPRESO NEL 2018 E REALIZZARE PROGETTI DI SVILUPPO PER LA COLLETTIVITÀ.

In questi anni, tanti i risultati raggiunti grazie alla caparbietà e le buone pratiche amministrative.

Essendoci insediati alle porte dell’estate, abbiamo predisposto un calendario in grado di innalzare l’offerta turistica, avendo cura di prediligere la cultura quale motore di ogni iniziativa.

Da qui, l’organizzazione di rassegne e presentazioni di libri, giornate ecologiche, il Festival d’Autunno e spettacoli musicali. Memorabile pure l’evento in occasione del 40° anniversario dell’incendio che distrusse il Centro Storico al quale hanno preso parte rilevanti personalità del mondo politico-istituzionale e religioso.

In tema di opere pubbliche, abbiamo portato avanti i numerosi interventi di recupero del patrimonio storico artistico – culturale e religioso avviati in precedenza. Alcuni sono stati ultimati, mentre altri, come quelli al Palazzo Di Francia e nell’ambito della sicurezza del territorio, sono in corso.

Dopo la realizzazione del pontile di attraversamento sul Torrente S.Antonio, con le nuove risorse ottenute quest’anno, interverremo nelle zone di MUNITA, PONZO, IMBARRATA E COLETTA con la messa in sicurezza della viabilità, in via T.CAMPANELLA, località MONACI, zona TABACCHI con anche

lavori alla condotta idrica, in località ZOCCOLÀ con il completamento della strada, via MATTIA PRETI.

Nell’ambito delle politiche sociali abbiamo rafforzato le misure di contrasto al disagio economico delle famiglie. Ne è un esempio il progetto SPORT DI TUTTI che consente a chiunque di poter praticare attività sportiva gratuita, oppure il servizio di BANCO ALIMENTARE, o ancora le periodiche VISITE MEDICHE gratuite per i cittadini organizzate presso il nuovo Polo Sanitario in Via Loi.

Non è mancato il tradizionale PRANZO DI NATALE con gli anziani della comunità, la FESTA INTERNAZIONALE DELLE DONNE e, tra le novità assolute, le GIORNATE FAI DI PRIMAVERA del 23-24 marzo.

Come sempre la nostra azione amministrativa deve tener conto di una situazione economico-finanziaria dell’Ente molto delicata. Le poche risorse a disposizione ci permettono unicamente di garantire i servizi essenziali di fognatura, rifiuti ed approvvigionamento idrico.

Il sistema di telecontrollo che abbiamo predisposto sulla rete, registra un consumo spropositato delle risorse idriche determinando eccessivi costi di corrente elettrica e quindi riflessi devastanti sul Bilancio Comunale. Stiamo, per queste ragioni, effettuando controlli capillari sul territorio così da contrastare eventuali fenomeni abusivi che nuocciono alla nostra comunità.

Ogni risultato è il frutto della passione amministrativa, dell’amore per la nostra terra e soprattutto della visione politica di ampio

respiro che punta a favorire sempre più occupazione ed a migliorare la qualità della vita.

Ci riteniamo davvero soddisfatti per tutto ciò che stiamo realizzando e per aver posto delle basi solide che ci consentiranno ancora di scrivere pagine importanti della storia di questo paese che mai prima d’ora ha registrato così tante opere di sviluppo.

I presupposti per ogni successo ci sono e richiedono la partecipazione sinergica e la collaborazione dei cittadini. È questo ciò che continuiamo ad auspicarci per il futuro.

AVANTI INSIEME!

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE