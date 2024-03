Sant’Andrea Jonio, alla finale provinciale di pallamano l’IC Soverato 1 trionfa

Tanti i talenti in gara sotto gli occhi di una comunità unita dalla passione per lo sport

Presso il Palazzetto dello Sport di Sant’Andrea Jonio, si è svolto un evento che ha catalizzato grande partecipazione: le finali provinciali dei campionati studenteschi di pallamano per la categoria cadetti. Questa location, nota per essere stata la casa delle partite della META Badolato, squadra che ha militato per anni nel campionato di serie A2 femminile, ha aggiunto un ulteriore tassello alla sua lunga tradizione nell’handball, ospitando un torneo caratterizzato da passione e fair play.

La manifestazione sportiva ha visto la partecipazione di quattro istituti: IC Casalinuovo Sud di Catanzaro, IC Rodari di Soveria Mannelli, IC Soverato 1 e IC Maida. Compagini che si sono sfidate in incontri avvincenti, mostrando abilità atletica e rispetto. Alla presenza di figure istituzionali e tecniche come il sindaco Nicola Ramogida, la prof.ssa Maria Elena Cortese (referente provinciale EMFS), il dott. Giuseppe Pipicelli (delegato regionale FIGH) e il tecnico federale di terzo livello Francesco Torchia, gli atleti hanno dato vita a una competizione indimenticabile.

Il torneo si è articolato in due semifinali, una finale per il terzo e quarto posto e la grande finale. La prima semifinale ha visto IC Soverato 1 prevalere sull’IC Casalinuovo Sud con un punteggio di 5 a 4, mentre la seconda semifinale ha avuto come vincitore l’IC Rodari di Soveria Mannelli che ha battuto l’IC Maida per 5 a 4. La lotta per il terzo posto ha premiato l’IC Maida che ha superato l’IC Casalinuovo Sud con un risultato di 4 a 3. Infine, la finale ha incoronato l’IC Soverato 1, che ha dimostrato superiorità e spirito di squadra battendo l’IC Rodari di Soveria Mannelli 10 a 8.

La classifica finale vede quindi l’IC Soverato 1 al primo posto, seguito dall’IC Rodari di Soveria Mannelli, dall’IC Maida e, infine, dall’IC Casalinuovo Sud. Questo risultato non solo celebra il talento e l’impegno dei giovani atleti dell’IC Soverato 1 ma apre anche le porte alla finale regionale, che si terrà il 24 aprile a Crotone, presso il Palacrò. Un appuntamento che promette di essere un altro capitolo emozionante nella storia dello sport studentesco calabrese, con l’IC Soverato 1 pronto a dimostrare il proprio valore su un palcoscenico ancora più ampio.