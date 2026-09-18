​Satriano, aggiornamento sull’acqua potabile in centro storico: analisi positive, ma si attende l’Asp per la revoca dell’ordinanza

Arrivano buone notizie per i residenti del centro storico di Satriano sul fronte della qualità dell’acqua pubblica. L’Amministrazione Comunale ha rilasciato una nota di aggiornamento a seguito dei controlli condotti sulla rete idrica locale.

​Le analisi interne commissionate ed eseguite dalla società ESISUD sui campioni prelevati in data 15 settembre 2026 hanno dato esito favorevole: dai rilievi, infatti, l’acqua è risultata nuovamente potabile.

​La procedura per il ripristino ufficiale

​Nonostante i dati rassicuranti forniti dai primi test tecnici, la piena fruibilità dell’acqua potabile resta subordinata all’iter burocratico e sanitario di legge:

​Controanalisi dell’ASP: Per poter procedere alla formale revoca dell’ordinanza sindacale ancora in vigore, sarà necessario attendere gli esiti dei campionamenti ufficiali a cura dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

​I tempi previsti: I prelievi per le controanalisi dell’Asp verranno effettuati all’inizio della prossima settimana.

​Fino all’emissione del provvedimento di revoca definitivo da parte del Comune, la cittadinanza è invitata ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti. La situazione resta monitorata e nuovi aggiornamenti verranno comunicati non appena saranno disponibili i referti dell’Asp.