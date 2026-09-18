Libri, cultura e comunità: ADEI dona 100 volumi alla “Casa delle Arti e delle Culture” di Palazzo Gallelli di Badolato

L’A.D.E.I. – Associazione degli Editori Indipendenti ha ufficialmente avviato, in queste settimane, tre “Cantieri della lettura” a Camini, Badolato e Soverato, con l’obiettivo di favorire la nascita, o la prosecuzione, di luoghi socio-culturali dedicati all’incontro, alla condivisione e alla promozione della lettura.

L’iniziativa, pensata per rafforzare la presenza del libro e della cultura nei territori, è coordinata a livello locale dall’Istituto Universitario Pratesi di Soverato e coinvolge tre importanti realtà della provincia di Catanzaro.

Tra queste c’è Badolato, dove il progetto trova una particolare connessione con la “Casa delle Arti e delle Culture” di Palazzo Gallelli, coordinato e curato dalla Pro Loco Badolato APS e dal Team Artist “Spop-Art” e che vanta la collaborazione di diverse associazioni locali e di artisti del territorio.

Proprio a questa realtà ADEI ha destinato uno “scaffale di libri” composto da 100 volumi, con 50 titoli rivolti a bambini e ragazzi nella fascia d’età 6-13 anni e altri 50 titoli destinati al pubblico adulto.

Una donazione che rappresenta un contributo concreto alla crescita culturale della comunità e che si inserisce naturalmente nel percorso già avviato a Palazzo Gallelli, luogo aperto alla cittadinanza e dedicato alla promozione delle arti, della cultura, della socialità e della partecipazione popolare.

La Casa delle Arti e delle Culture propone, infatti, durante tutto l’anno, un variegato programma di appuntamenti, mostre, incontri, laboratori e iniziative turistiche, artistiche e culturali, con l’intento di costruire uno spazio vivo e inclusivo, un “luogo artistico-culturale abitato” capace di mettere in relazione persone, generazioni e differenti forme di espressione.

In questo contesto, la presenza dei libri e la promozione della lettura costituiscono un ulteriore tassello di un progetto più ampio, nel quale cultura e comunità si incontrano e si alimentano reciprocamente, poiché è in cantiere anche l’idea-progettuale di creare una biblioteca tematica, provando altresì a risolvere l’annoso problema della vecchia biblioteca comunale al momento non operativa/aperta al pubblico.

L’intervento di ADEI non si esaurisce, inoltre, nella donazione dei volumi. Entro la fine dell’anno è previsto anche il finanziamento di un’attività laboratoriale itinerante di lettura ad alta voce, condotta dall’attrice Francesca Ritrovato e rivolta a bibliotecari, insegnanti, genitori, bambini e ragazzi.

L’iniziativa sarà realizzata anche a Badolato, nell’ambito di un percorso che potrà svilupparsi attraverso ulteriori attività e nuove idee progettuali attualmente in fase di elaborazione. Il progetto dei “Cantieri della lettura” è stato presentato in maniera itinerante: mercoledì 16 settembre a Camini, presso la Terrazza Jungi People, e giovedì 17 settembre in mattinata a Badolato, negli spazi di Palazzo Gallelli.

L’itinerario di presentazione si è concluso ufficialmente giovedì 17 settembre alle ore 18.00 presso il Palazzo di Città di Soverato.

ADEI E LA PROMOZIONE DELLA BIBLIODIVERSITÀ

L’Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) rappresenta, sostiene e difende gli editori indipendenti e promuove l’idea di una cultura plurale e libera. Attraverso progetti strutturati, l’associazione sostiene la bibliodiversità a livello territoriale, nazionale e internazionale.

ADEI rappresenta attualmente circa 250 editori indipendenti italiani, un numero in costante crescita, e opera per una maggiore sostenibilità della filiera del libro, tutelando gli interessi dell’editoria indipendente e contribuendo alla ricerca e alla diffusione di contenuti innovativi.

L’associazione collabora con editori, librai, autori, traduttori, bibliotecari, insegnanti e artisti, promuovendo inoltre attività di formazione continua e aggiornamento.

La donazione realizzata a Badolato assume dunque un significato che va oltre la semplice disponibilità di nuovi libri: è un investimento sulla possibilità di creare occasioni di incontro, conoscenza e partecipazione, rafforzando un percorso culturale già attivo e aperto alla comunità.

RINGRAZIAMENTI

“Desideriamo rivolgere – hanno dichiarato i responsabili del progetto di Palazzo Gallelli – un sincero ringraziamento all’Associazione degli Editori Indipendenti, al Prof. Roberto Alessandrini ed all’Istituto Universitario Pratesi per aver scelto di sostenere questa realtà con una donazione che per noi è molto importante. I libri rappresentano una risorsa preziosa e il loro arrivo a Palazzo Gallelli trova una naturale connessione con tutto il percorso delle attività progettuali di “Casa delle Arti e delle Culture”, che durante l’anno propone appuntamenti, mostre, incontri, laboratori e attività sociali, culturali e artistiche aperte alla comunità. Questo gesto ci permette di arricchire ulteriormente uno spazio che vuole essere luogo di incontro, crescita e condivisione, e ci incoraggia a proseguire nel lavoro e nelle tante attività e idee progettuali che abbiamo ancora in cantiere”.