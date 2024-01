Satriano, consiglieri di minoranza chiedono lumi su strada in località Notarmelli

Al Sindaco di Satriano

I sottoscritti consiglieri di minoranza, Fortunato Drosi e Vittoria Corasaniti,

CONSIDERATO che successivamente alla frana verificatasi in località Notarmelli l’arteria stradale è stata chiusa e non più aperta;

CONSIDERATO che l’amministrazione del tempo, tra la fine dell’anno 2014 e l’inizio del 2015, ha presentato alla Regione Calabria una richiesta di contributo, supportata da una delibera della giunta comunale, da un progetto preliminare e da una relazione geologica, per affrontare il grave e annoso problema per poter consolidare la frana e consentire la circolazione;

CONSIDERATO che la Regione Calabria aderendo alla richiesta avanzata dal Comune di Satriano, nel corso del 2017 ha erogato il finanziamento richiesto nella misura di euro 1.200.000;

CONSIDERATO che sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari (progetto definitivo, bando di gara per dare corso ai lavori e quant’altro);

CONSIDERATO che i lavori sono cominciati da più tempo e che si sono verificate una serie di sospensioni;

CONSIDERATO che in ogni caso i lavori procedono molto lentamente e che non si riesce a capire quando saranno completati;

CHIEDONO

di poter conoscere la reale situazione attraverso una dettagliata relazione degli uffici preposti per capire:

1) Perchè a distanza di tanto tempo non è dato sapere quando i lavori saranno completati;

2) Come mai i lavori procedono a singhiozzo e molto lentamente;

3) Se il finanziamento già assegnato è sufficiente al completamento dell’opera secondo il progetto prospettato e approvato e, in caso contrario, quanto dello stesso progetto sarà possibile realizzare e quante risorse economiche servirebbero per il completamento dell’opera;

4) Se, in ogni caso, l’Amministrazione Comunale ha presentato richieste di finanziamento per l’eventuale parte mancante per programmare un intervento conclusivo per restituire ai satrianesi la possibilità di poter usufruire dell’importante strada che da troppi anni ormai è chiusa al traffico.

In attesa di riscontro, porgono distinti saluti.

Satriano, Fortunato Drosi e Vittoria Corasaniti