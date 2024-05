Satriano, il “Residence Leotta” versa in condizioni di degrado e abbandono

Al Sindaco di Satriano

Alla Giunta comunale

e.p.c. Ufficio Tecnico

Il sottoscritto Fortunato Drosi, in qualità di consigliere comunale di minoranza,

CONSIDERATO che l’area comunale adiacente il complesso condominiale denominato “Residence Leotta” versa in condizioni di degrado e abbandono;

CONSIDERATO che tale situazione di incuria oltre a deturpare e a svalutare l’immagine del quartiere costituisce un serio pericolo per l’incolumità pubblica;

CONSIDERATO che il suddetto pericolo è costituito da cavi elettrici scoperti, aste di ferro appuntite, solaio fradicio, a rischio crollo, della stanza (sempre aperta) di proprietà del Comune e finanche accesso libero a chiunque nella parte superiore del solaio con un conseguente notevole aumento della possibilità di crollo dello stesso;

CONSIDERATO che è necessario intervenire urgentemente per mettere in sicurezza l’area in questione, in quanto, come si evince dalle foto allegate, vi è il rischio concreto che i residenti, soprattutto bambini, possano subire notevoli danni o lesioni personali;

CHIEDE

al Sindaco e agli Assessori competenti di intervenire con la massima urgenza attuando quanto necessario per mettere in sicurezza l’area in questione e ripristinarne il decoro, restituendo al quartiere la dignità che merita.

Dott. Fortunato Drosi