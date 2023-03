Sbarca al Teatro Politeama di Catanzaro la nuova giuria all star per le audizioni di Italia’s Got Talent

Notevole indotto per la città grazie alla produzione targata Disney+ e Fremantle con oltre 250 operatori e prenotazioni al completo del pubblico

E’ iniziato il conto alla rovescia verso le audizioni in vista della prossima edizione di Italia’s Got Talent, lo show televisivo che torna ad essere ospitato al Teatro Politeama di Catanzaro domani giovedì 23 e venerdì 24 marzo. Nelle due giornate si esibiranno 35 concorrenti, suddivisi in tre sessioni di registrazioni complessive, per uno sforzo produttivo davvero notevole con circa 250 persone impegnate nel talent show di successo, produzione originale targata Disney+ e Fremantle Italia che arriverà prossimamente sulla piattaforma streaming in Italia.

Un notevole indotto, dunque, per la città che si appresta ad accogliere ed ospitare professionisti e talenti da tutto il Sud Italia, in un teatro tutto esaurito con prenotazioni al completo per assistere come pubblico, grazie alla volontà e alla disponibilità della Fondazione Politeama.

Grande novità di quest’anno sarà la giuria che vede la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, quali nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che porteranno la loro ironia sul palco di Italia’s Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.

Adattato in 72 paesi, IGT è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. L’edizione italiana sarà il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming. Italia’s Got Talent vanta una storia di successo: con ben dodici stagioni all’attivo, sono stati oltre 1270 i concorrenti che hanno solcato il palco del talent show mostrando il proprio talento in ogni genere di disciplina alla ricerca dell’agognato “Golden Buzzer” dei giudici: cantanti, comici, ballerini, illusionisti, acrobati, ma anche addestratori di animali, strumentisti, ventriloqui, imitatori e ogni altro genere di performer.

Artisti di fama internazionale e dilettanti dalle incredibili capacità accomunati dal desiderio di mostrare il proprio talento in un racconto coinvolgente dove quello che conta è emozionare e divertirsi. Alcuni di loro, grazie al programma, hanno raggiunto il successo e sono ora dei talenti affermati nel mondo della televisione, della musica e dei social, in Italia e non solo. Tra questi, solo per citarne alcuni, Max Angioni, Aurora Leone, Francesco Arienzo, Mary Sarnataro, Andrea Paris, Federico Martelli e gli Urban Theory.