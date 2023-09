“Scegliete le università calabresi”, l’appello di Sgrò (Naturium) ai giovani

“I nostri atenei stanno guadagnando un posto di rilievo nel panorama accademico internazionale”

“Assistiamo con soddisfazione a un’epoca di crescita e innovazione nel panorama accademico calabrese”. È quanto dichiara Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale “Naturium”.

“La recente lectio magistralis tenuta dal noto esperto di Intelligenza Artificiale, Georg Gottlob, presso l’Unical di Cosenza, non è solo un evento di risonanza mediatica, ma simboleggia una svolta significativa per l’intera nostra regione. È un chiaro segnale che le università calabresi stanno guadagnando un posto di rilievo nel panorama accademico internazionale, attirando menti brillanti e competenti da tutto il mondo” la considerazione di Sgrò.

“Desidero sottolineare – prosegue il suo commento – che i nostri giovani devono far propria la grande opportunità di studiare e realizzarsi proprio qui, in Calabria. Non è più necessario sostenere spese esorbitanti per trasferirsi al Nord, pagando affitti e rette elevate. Le università di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria offrono un’educazione di altissimo livello, con un corpo docente di eccellenza e strutture all’avanguardia”.

“Invito – afferma in conclusione il fondatore di “Naturium” – i giovani calabresi a scoprire e apprezzare il valore e le opportunità che le nostre università offrono. Qui, hanno la possibilità di crescere sia professionalmente che personalmente, immergendosi in un ambiente ricco di cultura e tradizione, e contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro amato territorio. È tempo di riscoprire e reinvestire nelle potenzialità della nostra terra, promuovendo una formazione accademica che non solo è competitiva a livello nazionale, ma che sta diventando un punto di riferimento anche a livello internazionale. Sono convinto che la sinergia tra università e nuove generazioni porterà a costruire un futuro positivo per la Calabria, una regione che ha tanto da offrire e che è pronta a dimostrarlo”.