Sconfitta in trasferta a Padova per il Volley Soverato

Sconfitta in trasferta per il Volley Soverato contro Altafratte Nuvolì Padova per tre set a uno. Era uno scontro delicato per le due squadtr alla ricerca di punti pesanti per la zona salvezza. Bottino pieno per le padrone di casa ma al Soverato, in emergenza, non si può rimproverare nulla.

In attesa di novità dal mercato, la squadta di Guidetti, ha giocato a sprazi mancando peró nei momenti cruciali. La classifica non é pisitiva per le calabresi che in ogni caso hanno tutta la voglia di non mollare.

Passiamo al match. Nuvolì Altafratte Padova in campo con Bortolot in regia e Cicolini opposto, al centro coppia Fanelli – Volpin, in banda Trampus e Rizzo con libero il capitano Masiero. Regolarmente in panchina Orlandi che non ha rescisso e rimane ancora nell’organico biancorosso. Guidetti schiera Romanin in regia e opposto Zuliani, al centro Guzin e Barbazeni, in banda ci sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio.

Come da pronostico, gara equilibrata tra le due squadre anche se sono le locali a condurre la gara con un marfine di due punti. Soverato sul 19-18, cede due punti e coach Guidetti chiana tempo con Padova Avanti 21-18. Al rientro le padrone di casa chiudono il parziale 25/19. Dopo un avvio in parità nel secondo set, break delle venete che si portano sul più tre 13-10, sulle avversarie. Tome out per le calsbresi. Soverato reagisce e sotto 17-15 raggiunge la parità 17-17 e coach Rondinelli chiama time out. So gioca punto a punto fino al 22-22; qui, le ragazze di coach Rondinelli piazzano tre punti consecutivi e chiudono il gioco 25/22.

Sotto di due set il Soverato tenta una rimonta. La squadra di Guidetti, sotto 14-12, ribalta la situazione 14-17; nuova parità con le squadre che lottano su ogni pallone. Sul 20-20 break ospite e calabresi avanti 20-22 e 21-23. Arrivano due palle set per Soverato che con capitan Buffo chiude alla seconda possibilità 23/25. Non riesce però la squadta di Guidetti ad essere costante nel quarto set.

Nonostante questo, però, le cavallucce marine, sotto di cinque lunghezze riescono a recuperare e passare avanti nel punteggio. Nella parte finale d set si fanno riprendere sul 20-20 e Padova sospinta dai tifosi ci mette una marcia in più. Arriva anche una palla set per Soverato sul 23-24 con Guzin che purtroppo sbaglia il servizio. Alla prima occasione la Nuvolí punisce e si aggiudica 26/24 il set conquistando tre punti importanti pera sua classifica. Per il Soverato adesso bisogna non demordere e guardare avanti.

Altafratte Padova 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/19; 25/22; 23/25; 26/24

ALTAFRATTE PADOVA: Volpin 14, Belliero ne, Cicolini 11, Pavei (L) ne, Magnabosco ne, Pasa 3, Trampus 13, Fanelli 6, Wabersich, Bortolot 3, Masiero (L), Rizzo 19, Menegaldo. Coach: Vincenzo Rondinelli

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 6, Romanin 5, Coccoli, Tolotti ne, Zuliani 8, Frangipane 19, Orlandi me, Buffo 15, Guzin 11, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Papapietro Eustachio – Marani Azzurra

DURATA SET: 23’, 27’, 30’, 31’. Tot 1h51’

MURI: Padova 5, Soverato 6