Sconfitta in trasferta in quattro set per il Volley Soverato

Sconfitta per il Volley Soverato nella trsferta di Martignacco contro l’Itas Ceccarelli. Tre a uno per le padrone di cass che hanno vinto in rimonta sulle calabresi. Soverato ha ben vinto il.primo gioco nonostante il ritorno delle locali ma nel secondo set sul 18-21 un black out ha portato Martignacco alla rimonta. Adesso per la squadra di Chiappini bisogna subito pensare alla prossima importante sfida contro Vicenza in casa.

Passiamo al match. Itas in campo con Allasia in regia e Sironi opposto, al centto Eckl e Guzin, schiacciatrici Wiblin e Cortella con libero Tellone. Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario. Si parte con Soverato e Martignacco appaiate sul 5-5 e le due squadre che cercano di prendersi le misure a vicenda.

Primo allungo delle locali avanti di tre punti, 8-5, con primo time out dell’incontro chiesto dalle calabresi. Malinov e compagne riagguantano la parità sul 13-13 e con due punti di Schwan prova l’allungo 13-15. Infortunio intanto per l’opposto di cass Sironi; Gazzotti manda in campo Cabassa. Squadre vicine nel punteggio in questa fase finale del set, 16-17. Più tre per le biancorosse e sul 17-20 time out chiesto da Gazzotti. Soverato é vicino a vincere il set, 19-23, e chiude 22/25 dopo che Martignacco ha annullato due palle set.

Buona partenza del Soverato nel secondo parziale, 2-5 e 5-10 con time out per Martignacco. Gioca bene la squadra di Chiappini che vuole tenere a distanza le padrone di casa. Si rifanno sotto la squadra di casa, 10-11, e allora Chiappini chiama tempo. Prova a riprendere le distanze la squadra ospite, 13-17, con coach Gazzotti che chiama time out. Soverato é avanti di tre punti, 18-21, ma non molla Martignacco che pareggia 21-21.

Break delle locali che operano il sorpasso 23-21 e guadagna tre palle set. Soverato annulla la prima ma cede il set 25/22. Si gioca punto a punto, 8-8, ma sono Cortella e compagne ad allungare 8-5. Più quattro, 14-10 e allungo sul 18-12 per le padrone di casa. Chiude l’Itas il set 25/17.

Prova a reagire la compagine ospite nel quarto set portandosi avanti 2-5; come nel parziale precedente però é Martignacco a prendere in mano la situazione rimontando le avversarie e passando a condurre 11-8 e 16-10. Perde altro terreno Soverato e le padrone di casa chiudono set e match per 25/20 nonostante un tentativo di rimonta delle ospiti.

Itas Martignacco 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 22/25; 25/22; 25/17; 25/20

Martignacco: Cabassa 2, Allasia, Sironi, Modestino (L), Zanussi ne, Granieri ne, Lazzarin, Wiblin 22, Bole 24, Cortella 9, Tellone (L), Merlino, Eckl 11, Guzin 5. Coach: Stefano Gazzotti

VOLLEY SOVERATO: Malinov, Schwan 10, Cecchi 8, Ferrario (L), Giambanco 3, Cherepova, Giugovaz 25, Zuliani 1, Salviato 1, Korhonen 10, Tolotti ne, Barbaro 2. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Giorgianni Giovanni – Papapietro Eustachio

DURATA SET: 28′,28′,24′,25′. Tot 1h46′

MURI: Martignacco 13, Soverato 10