Sconfitta interna per il Volley Soverato contro il Messina

Si chiude con una sconfitta interna il 2023 del Volley Soverato. Al Pala Scoppa passa Messina per tre set a zero. Senza le due straniere in campo la squadra di Guidetti gioca a viso aperto ma non riesce a guadagnare punti per la classifica.

Passiamo alla gara. Soverato in campo con Romanin e Okenwa a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio. Rispondono le ospiti di coach Bonafede con Galletti al palleggio e Payne opposto, Modestino e Martinelli, schiacciatrici sono Rossetto e Battista con libero Maggipinto. Inizia bene la squadra ospite che si porta avanti nel punteggio sul 3-7 e 7-13.

Arrivano due time out per coach Guidetti. Payne e compagne aumentano il distacco è conducono 7-19; il set se lo aggiudicano le ospiti per 12/25. Secondo set città di Messina avanti 7-13 e Soverato ricorre al time out. Al rientro break biancorosso con la squadra di casa che accorcia a meno due, 11-13, e allora é coach Bonafede a chiedere time out. Serve il time out alle ospiti che riallungano sul 13-18. Buffo e compagne cercano di rientrare e si portano a meno quattro, 17-21.

Messina guadagna palle e conduce 21-24. Payne e compagne chiudono il set 22/25. Nel terzo gioco le ospiti piano piano prendono il largo e a metà set conducono 9-15; non riescono le calabresi a recuperare e cedono 20/25. Una sconfitta che chiude cosi il 2023. Per il Soverato, già sul mercato, sarà necessario invertire la rotta nel nuovo anno per ottenere punti importanti.

Volley Soverato 0

Akademia Messina 3

Parziali set: 12/25; 22/25; 20/25

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 7, Romanin 1, Coccoli ne, Tolotti ne, Zuliani 8, Frangipane 11, Orlandi 1, Buffo 9, Guzin 6, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

AKADEMIA MESSINA: Battista 10, Martinelli 4, Catania ne, Ciancio (L) ne, Modestino 11, Felappi me, Mearini ne, Payne 16, Joly ne, Rossetto 13, Maggipinto (L), Galletti 1, Michelini me. Coach: Fabio Bonafede

ARBITRI: Sabia Emilio – Licchelli Antonio

DURATA SET: 22’, 22’, 26’. Tot 1h16’

MURI: Soverato 11, Messina 9