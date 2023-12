Sconfitta per gli under del Nuovo Basket “BigMat” Soverato

Sul difficile campo di Pianopoli è il Lamezia ad avere la meglio col punteggio di 55/32. Nel primo quarto entrambi gli attacchi sembrano avere le polveri bagnate, con Soverato che, per i primi 7 minuti, realizza i suoi primi tre punti soltanto dalla lunetta e Lamezia che mantiene basse le percentuali al tiro. I ragazzi di coach Gioffrè hanno il merito di restare attaccati la partita e, con un mini-break, riescono a ricucire lo svantaggio ed a chiudere la frazione sotto di un solo punto (11/10).

L’inizio del secondo quarto sembra preannunciare una gara da giocare punto a punto, almeno fino al 13/12 per i padroni di casa. Gli ionici, invece, staccano la spina e Lamezia, sempre più implacabile al tiro, inizia a prendere il largo, sfruttando le numerose imprecisioni avversarie sotto canestro e la maggiore propensione alla conquista dei rimbalzi offensivi e difensivi.

Coach Gioffrè prova a gestire una situazione falli non semplice (con Chiriaco e Calabretta a quota tre falli ciascuno già a metà tempo), alternando difesa a zona e individuale e cercando in alcuni frangenti di allungare la pressione a tutto campo. I bianco-blu, apparsi abbastanza scarichi (vuoi per le fatiche della gara di venerdì, vuoi per un po’ di mal di trasferta che la squadra sembra accusare), non riescono, tuttavia, a mettere mai in seria difficoltà i ragazzi di Lazzarotti, che meritatamente conquistano la vittoria finale.

BASKETBALL LAMEZIA – NBS “BigMat Soverato 55-32 (11-10) (22-5) (8-4) (14-13)

Lamezia: Stagliano, Mazzei 23, Bova 8, Caffarelli, Benvenuto 3, Graziano 2, Lazzarotti, Volpe 2, Piccioni 8, Grande 9, Vescio. All. Lazzarotti

Soverato: Miriello, Anastasio, Morello, Paparazzo 4, Bartolotti, Chiriaco 11, Calabretta 1, Tuccio 4, Palaia 4, Mazzucco, Primerano, Palermo 8. All. S. Gioffrè