Sconfitta per tre set ad uno per il Volley Soverato

Non riesce il riscatto al Soverato in trasferta contro la Tecnoteam Albese Como. Tre a uno per le ragazze lombarde guidate dall’ex Chiappafreddo. Primi due set che hanno visto le due squadre vicine nel punteggio e con le locali che hanno preso un buon matgine nei momenti cruciali.

Gara riaperta nel terzo gioco ma nel quarto le locali hanno chiuso i conti. Albese parte con Nicolini alzatrice e Zatkovic opposto, al centro l’ex Meli e Veneriano, schiacciatrici sono Bulaich e l’altra ex Zanotto, libero Fiori. Coach Guidetti schiera Orlandi in regia e Okenwa oppoato, al centro coppia formata da Barbazeni e Guzin, in banda Jurdza con Buffo e libero Vittorio.

Dopo una buona partenza che vede Soverato andare sul 5-9, la squadra locale prima pareggia il conto e poi passa a condurre 13-11 con le ospiti costrette al time out; fase favorevole alle lombarde che con l’ex Meli vanno più quattro 15-11. Altro time out per Soverato, sotto 18-13. Fase decisiva del set con Albese avanti 22-17; chiudono le ragazze di Chiappafreddo 25/20.

Secondo set con le biancorosse di Guidetti che cercano subito un allungo sulle padrone di casa costrette al time out sul punteggio di 11-13 in un set comunque ad ora in equilibrio; controbilanciare locale e questa volta é Guidetti a chiedere time out sul 16-14. Albese spinge e sul 18-15 Soverato cambia la diagonale mandando dentro Romanin e Coccoli.

Errore in ricezione di Soverato e Como si porta sul 21-17 con altro time out per le calabresi. Al rientro in campo, reazione delle biancorosse che si rifanno sotto portandosi adesso ad una sola lunghezza, 22-21, con Chiappafreddo che chiede time out. Scambi lunghi tra le due squadre con Albese che ha la palla set sul 24-23 annullata da Guzin. Squadre ai vantaggi.

Ad avere la meglio sono Zanotto e compagne per 28/26. Sotto di due set, Soverato parte male nel terzo, 5-1, ed é costretto subito al time out. Non mollano Frangipane e compagne che adesso sono sotto di un punto, 12-11; raggiunge la parità la compagine ospite ed é time out per Como. Buon break di Soverato che passa a condurre 13-16, con le due squadre che giocano colpo su colpo. Set bello ed emozionante, con Soverato che conduce 21-23; chiudono le calabresi 22/25 e riaprono i giochi.

Reagisce subito la squadra di casa al set perso e parte forte allungando sul punteggio di 13-3. Parziale in forte salita per le calabresi. Como conduce 16-7 con Soverato che tenta il recupero. Non ci riesce la squadra ospite con Albese che chiude 25/10 conquistando i primi punti della stagione. Per le ioniche secondo stop consecutivo e all’orizzonte ci sta un’altra trasferta, questa volta contro Brescia.

Tecnoteam Como 3

Volley Soverato 1

Parziali set: 25/20; 28/26; 22/25; 25/10

ALBESE COMO: Zanotto 18, Veneriano 9, Fiori (L), Nicolini 3, Brandi, Zatkovic 13, Bernasconi, Bulaich, Longobardi 20, Patasce, Meli 10, Radice (L) ne. Coach: Mauro Chiappafreddo

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 9, Romanin 2, Coccoli, Tolotti ne, Jurdza 12, Zuliani, Frangipane 8, Orlandi 2, Buffo 5, Guzin 8, Vittorio (L), Okenwa 12. Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Galletti Denise – Mazzará Antonio

MURI: Albese 12, Soverato 13