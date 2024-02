Sconfitta pesante in trasferta per il Volley Soverato

Sconfitta netta del Volley Soverato contro Costa Volpino in trasferta. Era una gara molto importante per la squadra di Guidetti che adesso rimane a quota diciannove punti, superata da Olbia. Ci si aspettava certamente di più da questa sfida che le padrone di casa hanno giocato con la giusta cattiveria, meritando i tre punti.

Coach Cominetti schiera Green al palleggio, incrociata a Ebatombo, Lancini e Vicet Campos in posto 4, Mazzoleni e Agbortabi centrali, con Gay libero. Calabresi dunque schierano Romanin in regia e Montero Alcantara, al centro Guzin e Barbazeni, schiacciatrici sono capitan Buffo e Frangipane con Vittorio libero.

Dopo un avvio equilibrato, sono le locali a spingere e ingranare al meglio. La squadra lombarda si porta sul più quattro, 18-14, con Soversato che cerca di rientrare in questo primo set. Non riesce la rimonta alle ospiti e le ragazze di Cominetti chiudono 25/17. Andamento identico anche nel secondo arziale dove ci si attende la risposta di Soverato ma sono ancora le locali ad essere più determinate in campo.

Costa Volpino guadagna un buon margine vantaggio che le calabresi cercano di recuperare, cadendo proprio nelle fasi finali. Dopo avere recuperato fino a meno uno, Soverato cede il set 25/23. Parte male Soverato nel terzo set dove coach Guidetti é costretto al time out sul 10-6 per le bergamasche.

Nuovo time out calabrese sul 15-8 con Costa Volpino che riesce ad amministrare bene il vantaggio e chiudere il set 25/17. Prossimo impegno, ultimo di andata della pool salvezza, domenica al Pala Scoppa contro Lecco. Si tratta di un’altra gara fondamentale per la salvezza.

Costa Volpino 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/17; 25/23; 25/17

COSTA VOLPINO:Agbortabi 3, Green, Imperiali (L), Dell’Orti, Agazzi, Boshnakova, Ghezzi 11, Pacchiotti, Mazzoleni 8, Ebatombo 21, Rossi, Lancini, Vicet Campos 11, Gay. Coach: Luciano Cominetti

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 10, Romanin 2, Coccoli, Montero Alcantara 6, Zuliani, Frangipane 10, Orlandi, Buffo 8, Guzin 3, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

ARBITRI: Licchelli Antonio – Proietti Deborah

MURI: Costa Volpino 7, Soverato 8