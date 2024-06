Scontro auto e moto sulla SS106, muore giovane finanziere

L’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106 comunica con grandissimo dolore l’ennesimo tragico incidente mortale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla Statale 106, al confine nord di Marina di Gioiosa.

Nello scontro tra un’auto e una moto, un giovane finanziere ha perso la vita sul colpo. Il militare viaggiava a bordo della sua moto da strada quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un’automobile utilitaria di colore bianco.

L’uomo dopo scontro sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Benemerita Arma dei Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Roccella Jonica per i rilievi e le indagini del caso.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire le dinamiche dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La strada è stata chiusa al traffico per circa tre ore.

Il giovane di 28 anni era un militare appartenente al reparto Aeronavale della Guardia di Finanza e lavorava presso la caserma situata al porto delle Grazie di Roccella Jonica.