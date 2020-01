Scontro frontale tra due auto a Chiaravalle, donna rimasta incastrata nell’abitacolo trasportata successivamente in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta nel tardo pomeriggio nel Comune di Chiaravalle SP 154 C.da Santa Lucia per incidente stradale.

Due le autovetture coinvolte in uno scontro frontale, una Fiat Panda ed una Fiat Punto.

Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre la conducente (50enne) della Fiat Panda rimasta incastrata nell’abitacolo.

La stessa, ferita, veniva affidata alle cure del personale medico del Suem118 che provvedeva successivamente al trasporto presso struttura ospedaliera di Soverato. Ferito in modo lieve il giovane alla guida della Fiat Punto.

Si provvedeva altresì alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata dal sinistro.

Accertamenti in corso circa la dinamica dell’incidente. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.