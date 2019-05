Un incidente stradale è avvenuto alle ore 19.00 circa in c.da Martelletto nel comune di Settingiano (CZ). Due le vetture coinvolte, una Nissan Micra ed una Fiat 500.

Tre le persone a bordo dei mezzi coinvolti, ma fortunatamente nessun ferito grave. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede Centrale per la messa in sicurezza delle vetture. Carabinieri per gli accertamenti di competenza circa la dinamica del sinistro.