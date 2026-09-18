Scoperta in Calabria piantagione di cannabis indica: 476 piante rinvenute dai carabinieri

Nel quadro dei servizi predisposti per il controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Nardodipace, unitamente ai militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e con il supporto dell’8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia hanno individuato, in località Agrelli, frazione Ragonà di Nardodipace, una piantagione di cannabis indica composta da 476 piante.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire il sistema utilizzato per l’approvvigionamento idrico, difatti la coltivazione era alimentata da un impianto di irrigazione a goccia e attraverso un tubo di raccordo l’impianto risultava collegato a un rubinetto situato in un terreno in uso a un uomo del luogo.

Gli elementi raccolti nel corso delle verifiche hanno portato i militari a deferire l’uomo in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. La piantagione è stata distrutta sul posto, previa campionatura.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel prosieguo del procedimento. La persona deferita deve ritenersi non colpevole, sino a sentenza irrevocabile di condanna.