Scoperto a Badolato ambulante senza autorizzazione al commercio, multa da 5.000 euro

Scoperto un ambulante senza autorizzazione al commercio. Il fatto è avvenuto a seguito dell’azione dei Carabinieri di Badolato nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale, nella frazione marina di Badolato.

I militari hanno proceduto alla verifica di una venditrice ambulante di prodotti per la cura della persona (tagliaunghie, epilatori, forbici) e per la casa (lampadine portatili, accendigas, sveglie, calcolatrici, pile, accendini) senza la prescritta autorizzazione al commercio su area pubblica, con merce priva delle indicazioni obbligatorie previste dalla legge.

È stata quindi applicata la prevista sanzione amministrativa di oltre 5.000 Euro procedendo al contestuale sequestro dei prodotti messi in vendita.

Il contrasto all’abusivismo commerciale, presente in tante forme di attività, deve essere sempre perseguito perché chi lo svolge illegalmente si pone in netto vantaggio in termini di guadagni nei confronti dei commercianti rispettosi delle leggi, non pagando tasse applicando, così, una concorrenza sleale.