Scoperto un forno abusivo, titolare sanzionato

La Squadra Amministrativa della Divisione PASI della Questura, unitamente ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza e a personale dell’A.S.P/S.I.A.N. di Crotone, ha effettuato un controllo nei confronti di una attività di produzione e vendita di prodotti da forno, ubicata a Cutro.

La verifica ha consentito di rilevare che l’attività commerciale risultava del tutto abusiva, carente di ogni autorizzazione, priva del registratore di cassa e con significative criticità di carattere igienico-sanitario.

Pertanto, si è provveduto a sanzionare il titolare dell’esercizio commerciale per aver avviato l’attività senza la presentazione della prescritta SCIA al Comune di Cutro, per violazioni in materia tributaria, con sospensione immediata dell’attività.