Scuola, buon ferragosto

Domani è il 15 Agosto !!! BUON FERRAGOSTO a tutti gli Amici (vecchi e nuovi ) , conoscenti ed estimatori !! Tra 17 gg . iniziera’ il nuovo anno scolastico 23/24 pieno di molte incertezze e incognite dettate anche dalla situazione politica in generale , e, sicuramente (facendo i debiti scongiuri), come per il passato e presente e quotidiano, profonderò la mia passione, l’impegno, la professionalità (amore per il prossimo ) che mi hanno sempre contraddistinto, al servizio del personale tutto della scuola (statale e privata ), degli Amici e non .. se rispettosi e riconoscenti !!

Dopo le scelte delle province operate dai vincitori di concorso e l ‘assegnazione delle scuole di servizio, a breve, per come da calendari in fase di pubblicazione sui siti degli AATTPP, inizieranno anche le nomine del personale Docente e Ata x gli incarichi annuali ( 31 Agosto e 30 Giugno – da GAE, GPS e 24 mesi x ATA) , con scelta delle sedi\scuole di servizio già operata per i ruoli e da operare on line – GPS – e poi avverrà la successiva sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato / determinato presso le singole scuole assegnate con decorrenza 01/09/2023 con possibilità di richiesta del part / time direttamente al DS .

Sono state anche pubblicate le assegnazioni provvisorie del personale docente e Ata già di ruolo (con possibili ulteriori scorrimenti in fieri). A giorni il MIM poi, nominerà i dirigenti scolastici delle scuole prive di titolari esaurendo la graduatoria del concorso nazionale del 2017 ( anche quest’anno nessuna nomina in Calabria … perché ?? lo chiediamo a voce alta e con l’alfabeto in mano !!! ), mentre per le 80 sedi libere nella Regione il Direttore USR conferirà gli incarichi di reggenza (con i criteri del CCNL) comprese le 10 scuole sedi /autonome e non della provincia di VV.

I dirigenti reggenti degli ATP procederanno invece ad affidare le reggenze sui posti di DSGA ancora vacanti, nelle scuole normo e sottodimensionate della regione di cui 10 in provincia di Vibo Valentia .

Tutte le operazioni si dovranno concludere entro il 31 agosto 2023 per un ottimale avvio del nuovo anno scolastico !! Come da consuetudine, stile professionale, cultura e modus operandi, assicuro, in proprio e da uomo libero, ai richiedenti e a quanti ne hanno necessità ( more solito ) , la mia personale disponibilità per consulenza e assistenza.

BUONA FESTIVITA’ ferragostana !!

Giovanni Policaro, già Dirigente Scolastico