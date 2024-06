Sequestrate a Catanzaro due discariche abusive, trovati rifiuti tossici e pneumatici usati

Due discariche abusive di notevoli dimensioni sono state sequestrate al termine di un’operazione della Polizia locale di Catanzaro nella zona sud della città.

In particolare, personale del nucleo di Polizia ambientale, diretto dal tenente colonnello Salvatore Tarantino – con la supervisione del comandante Vincenzo Ruocco e su input del sindaco Nicola Fiorita – sono intervenuti in Viale Isonzo e in località Aranceto, per eseguire rilievi e verifiche riguardo all’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti e l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo.

Le discariche sono state trovate in aree scoperte su terreno naturale, privo di impermeabilizzazione, e esposte agli agenti atmosferici e al dilavamento delle acque meteoriche, in assenza di sistemi per il coinvolgimento e lo smaltimento, e nelle adiacenze di civili abitazioni.