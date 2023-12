Nella sesta giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista, il Real Filadelfia rimaneva fermo ai box di partenza, in quanto il match contro la Computer Assistance non ha avuto luogo, a causa della mancata presentazione in campo della squadra avversaria. Nell’occasione la terna arbitrale, come da regolamento, alla fine dei fatidici quarantacinque minuti di attesa, ha decretato la non disputa dell’incontro ed ha inviato il referto di gara al Giudice Sportivo per i provvedimenti di sua competenza.

Nonostante ciò, il Real Filadelfia rimane in testa alla classifica del girone A insieme all’Ecosistem Lamezia Soccer, che nell’anticipo del venerdì sera, sul rettangolo di gioco del Gianni Renda di Sambiase, sconfigge l’Alchimia Jonica, in virtù di un autogol della squadra ospite e di una rete di pregevole fattura del solito Fortunato Villella. Le cronache ci raccontano, a quanto pare, di una partita che stranamente veniva giocata da entrambi le parti con eccessivo nervosismo in campo ed alla fine della contesa il taccuino dell’arbitro, l’ottimo Fabrizio Badolato da Catanzaro, annoverava dieci ammoniti e due espulsi.

Il big match della giornata invece tra la Nuova Soverato Amatori ed il Boys Marinate finiva in parità, una rete per parte ad opera di Ranieri e Nesci, in una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre che puntavano decisamente a vincere l’incontro, ma poi, come sempre succede nelle partite di cartello nessuna delle contendenti riusciva a prevalere sull’altra.

In parità si concludeva anche lo scontro dei piani bassi della classifica tra Borboruso nel Cuore ed Amami Mac 3, anche in quest’incontro, una rete per parte ad opera di Aretino e Tolomeo, in un match sostanzialmente corretto e disputato con grande far-play da entrambe le squadre. Nel riaperto, per l’occasione, stadio comunale “Antonio Leo” di Soveria Mannelli, la squadra locale l’Amatori solo nei minuti finali dell’incontro ha avuto meglio contro la ben organizzata Casa dello Sport, una segnatura ad opera di Gianluca Filandro che permette alla formazione della pre-Sila catanzarese di incamerare tre punti preziosi e di posizionarsi in classifica a ridosso delle prime della classe.

Decisamente giornata da dimenticare per il Lamezia Golfo, che a Sant’Onofrio al cospetto della quotata Vigor Old Boys, ha subito una pesante sconfitta; non è bastata la segnatura di Ferdinando Palermo per i lametini, in quanto dall’altra parte le bocche di fuoco hanno visto protagonisti La Neve, Valotta, Ciliberto, Sposato ed infine, non per ultimo, il bomber Bruno Tamburro, ritornato a pieno servizio, a quanto sembra, nelle file della squadra vibonese.

Nel girone B invece il Catanzaro Lido, che la scorsa settimana era capolista ed era pronto ad affrontare l’Invicta 2010, invece, veniva fermato dalle condizioni metereologiche avverse, con l’incontro che è già stato programmato e verrà recuperato il 20 marzo 2024. Di questa inattesa situazione ne approfittavano sia l’Hammers e sia l’Atletico Sersale per balzare in testa alla classifica del girone, la prima con una vittoria dal sapore tennistico contro la malcapitata Under 101, nove reti all’attivo, di cui tre realizzate da Denis Pironaci ed anche una doppietta di Simone Giuliano, mentre per la squadra di mister De Franco andavano in gol Pignanelli (due reti), Rizzuti e Prudente.

Il Sersale invece aveva la meglio sull’Eagles 2020, con quattro segnature, ad opera di Leuzzi (due reti), Pappalardo e Spadafora, mentre per la squadra catanzarese il gol della bandiera era opera di Davide Rubino. Risultato tennistico pure per la Stella Maris che rifilava otto reti all’Antico Forno del presidente Antonio Muleo, mattatori dell’incontro Michele Critelli e Vincenzo Bruno, entrambi con due reti nel carniere.

Continua il momento avverso per il Monasterace Amatori, che veniva sconfitto in casa dalla Stella Rossa per tre reti a due, in una partita segnata da tante ammonizioni e da ben tre espulsioni; per la cronaca sono andati in gol Critelli (due reti) e Vergata per gli ospiti, Mazzotta e Speziale per la squadra reggina.

RISULTATI GIRONE A

REAL FILADELFIA – COMPUTER ASSISTANCE n.d. in attesa delle determinazioni del Giudice Sportivo

BORBORUSO NEL CUORE – AMAMI MAC 3 1 – 1

ECOSISTEM LAMEZIA S. – ALCHIMIA JONICA 2 – 0

AMATORI SOVERIA M. – CASA DELLO SPORT 1 – 0

VIGOR OLD BOYS – LAMEZIA GOLFO 5 – 1

NUOVA SOVERATO – BOYS MARINATE 1 – 1

CLASSIFICA GIRONE A

REAL FILADELFIA 15 ( UNA PARTITA IN MENO)

ECOSISTEM LAMEZIA S. 15

BOYS MARINATE 14

NUOVA SOVERATO 14

VIGOR OLD BOYS 10

AMATORI SOVERIA 10

ALCHIMIA JONICA 7

BORBORUSO NEL CUORE 7

CASA DELLO SPORT 4

COMPUTER ASSISTANCE 3 (UNA PARTITA IN MENO)

AMAMI MAC 3 1

LAMEZIA GOLFO 0

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 8 RETI (2 RIGORI)

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 7 RETI ( 1 RIGORE)

LO GIACCO MARCO – BOYS MARINATE 6 RETI

MAY TARIK – AMATORI SOVERIA 5 RETI

VINCENZO NESCI – BOYS MARINATE 5 RETI (1 RIGORE)

STATISTICHE GIRONE A

– MIGLIORE DIFESA REAL FILADELFIA CON SOLO 2 RETI SUBITE

– MIGLIORE ATTACCO BOYS MARINATE E NUOVA SOVERATO CON 19 RETI ALL’ ATTIVO

– PEGGIORE ATTACCO LAMEZIA GOLFO CON SOLO 2 RETI ALL’ATTIVO

– PEGGIORE DIFESA AMAMI MAC 3 CON 22 RETI SUBITE

– MIGLIORE DIFFERENZA RETI REAL FILADELFIA CON + 15

– PEGGIORE DIFFERENZA RETI LAMEZIA GOLFO CON -19

RISULTATI GIRONE B

INVICTA – CATANZARO LIDO RINVIATA AL 20.03.2024

EAGLES 2020 – ATLETICO SERSALE 1 – 4

ANTICO FORNO – STELLA MARIS 3 – 8

UNDER 101 – HAMMERS 4 – 9

MONASTERACE – STELLA ROSSA 2 – 3

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 12 (CON 1 PARTITA IN MENO)

ATLETICO SERSALE 12

STELLA MARIS 11

CATANZARO LIDO 10 (CON 1 PARTITA IN MENO)

INVICTA 2010 9 (CON 1 PARTITA IN MENO)

UNDER 101 8

STELLA ROSSA 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

ANTICO FORNO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

EAGLES 2020 2 (CON 2 PARTITE IN MENO)

MONASTERACE 1 (CON 3 PARTITE IN MENO)

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

GIOVANNI PARROTTA – ATLETICO SERSALE 8 RETI

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 8 RETI

PIRONACI DENIS- HAMMERS 8 RETI

GIULIANO SIMONE – HAMMERS 6 RETI