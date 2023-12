Si fingono carabinieri per intrufolarsi in casa, svaligiato un appartamento a Catanzaro

Si fingono carabinieri per introfularsi in casa. Ad aprire la porta una minore che era in casa. Hanno portato via tutto.

E’ successo ieri sera, nella centralissima a via Buccarelli, in un’ora di punta, in cui la zona è molto popolata per via delle tante attività aperte.

Non semplicemente un furto per quello che sembra un piano ben congeniato che avrebbe potuto avere ulteriori conseguenze per la minore che si è ritrovata protagonista di questa drammatica avventura, e nonostante lo choc è riuscita a liberarsi e dare l’allarme, dopo che i ladri avevano portato via tutto.

Sul posto la squadra Volante della Questura di Catanzaro, la squadra Mobile e la Scientifica. (CatanzaroInforma.it)