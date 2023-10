SIM Carabinieri Calabria: successo per il corso di formazione BLSD per propri iscritti

Domenica 1 ottobre, presso l’Hotel Certosa di San Bruno, il SIM Carabinieri Calabria, con il suo Segretario Generale Giuseppe Grillo, da sempre impegnati con determinazione nell’assicurare e incentivare l’attività formativa professionale dei propri appartenenti, hanno organizzato con grande successo un corso di formazione dedicato all’uso del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) e al conseguimento della certificazione Basic Life Support and Defibrillation (BLSD).

Questo prezioso corso, riservato esclusivamente agli iscritti del SIM Carabinieri Calabria, è stato reso possibile grazie alla generosa e gratuita collaborazione della MISERICORDIA , con il contributo della IRCACOMUNICAZIONI.

L’attività formativa, promossa dalla Segreteria Provinciale di Vibo Valentia, grazie ai Segretari Giovanni Carlino e Vincenzo Mastronardi, ha visto la partecipazione attiva del personale del SIM Carabinieri, offrendo loro l’opportunità di acquisire competenze cruciali in materia di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e utilizzo del defibrillatore.

Il corso si è sviluppato in due fasi: una teorica e una pratica, consentendo agli iscritti di acquisire conoscenze approfondite e competenze, culminando in un accertamento finale e il conseguimento di una certificazione valida per 24 mesi, attestante la competenza nel campo della rianimazione cardiopolmonare e dell’utilizzo del defibrillatore.

Il SIM Carabinieri Calabria desidera esprimere un particolare ringraziamento alla MISERICORDIA di Ruvo del Monte, al suo Governatore Antonio Santoro, al Segretario SIM CC di Vibo Valentia, per il prezioso contributo e a tutti i partecipanti che hanno reso possibile il successo di questa iniziativa formativa.