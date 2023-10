Soveratese a Shanghai presenta innovazione medica e AI

È il noto imprenditore soveratese, che opera nel mondo della sanità ad essere volato in questi giorni nella vibrante citta di Shanghai,centro finanziario e tecnologico della Cina.

Il Dott. Tomaino Giuseppe ha presentato l’innovazione tecnologica made in Calabria e da lui stesso ideata durante un importante evento internazionale del settore medico svoltisi proprio a Shanghai.

Tanto abbiamo già fatto, ma molto altro ancora ci aspetta da fare ha spiegato Tomaino, che lavora incessantemente per far in modo che MEDLEX, questo il nome del innovazione, possa vedere concretizzata la sua commercializzazione nei prossimi 12 mesi sul mercato Europeo e Medio-Orientale.

L’innovazione ha riscontrato grande interesse da parte dei principali Stakeholders Cinesi del settore, soprattutto perché guarda in avanti grazie all’impiego simultaneo e coordinato tra gli operati sanitari, il paziente e l’intelligenza artificiale.

Ancora una volta la creatività ed il genio Italiano conquista oltre confini.