Soverato – 8 e 9 Maggio: JUMP Festeggia il Compleanno d’Europa con Festival Euro.Soul

La settima edizione di Euro.Soul Festival – che celebra il 9 Maggio, Festa dell’Europa – si è aperta, Sabato 6 Maggio 2023, con una Conferenza stampa partecipata e coloratissima, in cui sono stati presentanti intenti, contenuti e protagonisti dell’evento annuale promosso da JUMP.

Nell’anno europeo delle competenze, il Festival pone l’accento ed esalta la capacità di fare rete come competenza madre per la valorizzazione del territorio. Non solo conservazione e tutela ma attività promozionali volte ad aumentare la conoscenza del capitale culturale a disposizione ed all’integrazione dello stesso all’interno dell’ecosistema locale.

Many events, one European Soul è la frase che sintetizza al meglio lo spirito di questa edizione del Festival che si svolgerà a Soverato, nei giorni 8 e 9 Maggio.

Euro.Soul 2023, con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, annovera tra i partecipanti, ben 30 ospiti internazionali provenienti da Olanda, Germania, Svezia, Austria, Lituania, Bulgaria, Finlandia, Francia, Portogallo, Polonia e Serbia, che saranno coinvolti in diversi corsi di formazione previsti dal programma Erasmus Plus. JUMP, in qualità di training provider, è protagonista nel territorio calabrese ormai da più di 10 anni nel Programma europeo per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. I principali temi trattati nella settimana formativa del Festival, volta all’ irrobustimento delle competenze trasversali dei docenti coinvolti, saranno: Project Based Learning, Cultural Heritage, Media Education, Video making, Outdoor Education, Storytelling, Emotional Competences, Coaching&Mentoring, Global Education.

L’avvio ufficiale di Euro.Soul Festival – VII Edizione è previsto per le ore 10:00 di Lunedì 8 Maggio, in Via Corso Umberto I, Soverato. I partecipanti internazionali, divisi in squadre, animeranno il city game “Mission Impossible”, utile all’apprendimento della storia dei luoghi che saranno visitati durante la settimana. Un modo allegro e gioioso per entrare in contatto e in sintonia con la comunità locale ospitante.

Nel pomeriggio, ore 15:00, il grande evento della Coppa Schuman, che ha caratterizzato, fino ad oggi, tutte le edizioni del Festival. Un avvenimento ludico-didattico capace di coinvolgere, i piccoli campioni locali, in un torneo di calcio molto particolare in cui, il risultato conseguito sul campo può essere stravolto dalle risposte, più o meno corrette ai quiz previsti, su varie tematiche europee. Gli Schuman Goals diventano determinanti per la vittoria finale. Le società sportive coinvolte, Virtus Soverato, Jonica Academy e ASD Montepaone sono pronte a sfidarsi fino all’ultimo Schuman Goal.

Il 9 Maggio, Festa d’Europa, il Festival coinvolgerà gli ospiti Erasmus in innovativi momenti laboratoriali per l’ apprendimento. Inoltre i più piccoli saranno accompagnati, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato, con un format di “Storytelling tra virtual and sensorial”, alla scoperta del mito di Europa e di Zeus.

Il Martedì pomeriggio una camminata salutare e intensa condurrà tutti i partecipanti locali e internazionali alla scoperta della Pietà del Gagini datata 1521 e custodita nella chiesa di Maria Santissima Addolorata, situata nel centro storico di Soverato.

Poi Euro.Soul si sposterà in località “U Chianu”, dove un divertente e toccante spettacolo teatrale, animato dalla compagnia dei Sognattori, chiuderà la VII edizione del Festival, conciliando sorrisi e riflessioni importanti sui temi della sostenibilità ambientale e dei valori fondanti dell’Unione Europea. Come ogni anno vi aspettiamo quindi al Festival, Jump with US!