All’attenzione del Sindaco del Comune di Soverato (CZ) e p.c. al Comando dei Vigili Urbani

Si segnala che in via Giacomo Leopardi, nei pressi dell’Istituto Alberghiero di Soverato, per l’intera lunghezza della via, in maniera trasversale, sono stati effettuati lavori di scavo per la posa della fibra ottica, mesi fa, ma ancora non si è proceduto a bitumare con l’asfalto.

Distinti saluti,

Angelo Oliverio.