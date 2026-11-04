Soverato celebra il 4 Novembre: il sindaco Daniele Vacca richiama i valori di unità, pace e memoria

Una cerimonia intensa e profondamente partecipata quella che si è svolta oggi, 4 novembre, a Soverato in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una ricorrenza istituzionale che, nelle parole e nei gesti promossi dall’amministrazione comunale, ha assunto un forte valore educativo e comunitario, ponendo al centro le nuove generazioni.

A tracciare il senso profondo della giornata è stato il sindaco Daniele Vacca, che ha voluto sottolineare l’importanza di rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese, legando il ricordo del passato alla costruzione del futuro.

​La presenza dei giovani: custodi della memoria

​Il momento più significativo della commemorazione è stato segnato dalla partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi delle scuole del territorio. La loro presenza non è stata solo una cornice istituzionale, ma il cuore pulsante dell’evento.

​«La presenza dei bambini delle nostre scuole ha dato un significato speciale alla cerimonia – ha dichiarato il sindaco Vacca –: custodire la memoria significa trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace, della libertà e del rispetto.»

Un passaggio che ribadisce come il 4 Novembre non debba ridursi a un mero esercizio di retorica celebrativa, ma trasformarsi in un’occasione viva di trasmissione civica, affinché i più giovani comprendano il valore delle istituzioni democratiche e della pacifica convivenza.

​Il ringraziamento alle Forze Armate e alla comunità

​Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha voluto rivolgere un pensiero riconoscente a chi opera quotidianamente per la sicurezza e la tutela del Paese:

​Le Forze Armate: ringraziate per il servizio costante e silenzioso svolto ogni giorno a servizio della collettività e dello Stato.

​Il mondo della scuola e la cittadinanza: un ringraziamento particolare è andato agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutti i cittadini intervenuti, la cui partecipazione ha trasformato il momento in un’occasione di autentico raccoglimento e condivisione collettiva.

Un messaggio di speranza per il futuro

​In chiusura, il sindaco Vacca ha voluto affidare ai più piccoli un compito tanto alto quanto necessario, che interpella l’intera comunità di Soverato: raccogliere il testimone della storia per costruire, giorno dopo giorno, un tessuto sociale più coeso e orientato alla pace.

​«Ai più piccoli – ha concluso il sindaco – affidiamo un messaggio di speranza e una responsabilità che appartiene a tutti noi: costruire, ogni giorno, una comunità più unita e un futuro di pace. Viva l’Italia!»

​