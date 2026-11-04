Soverato celebra il 4 Novembre: il sindaco Daniele Vacca richiama i valori di unità, pace e memoria

Una cerimonia intensa e profondamente partecipata quella che si è svolta oggi, 4 novembre, a Soverato in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Una ricorrenza istituzionale che, nelle parole e nei gesti promossi dall’amministrazione comunale, ha assunto un forte valore educativo e comunitario, ponendo al centro le nuove generazioni.
A tracciare il senso profondo della giornata è stato il sindaco Daniele Vacca, che ha voluto sottolineare l’importanza di rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese, legando il ricordo del passato alla costruzione del futuro.
La presenza dei giovani: custodi della memoria
Il momento più significativo della commemorazione è stato segnato dalla partecipazione attiva dei bambini e dei ragazzi delle scuole del territorio. La loro presenza non è stata solo una cornice istituzionale, ma il cuore pulsante dell’evento.
«La presenza dei bambini delle nostre scuole ha dato un significato speciale alla cerimonia – ha dichiarato il sindaco Vacca –: custodire la memoria significa trasmettere alle nuove generazioni i valori della pace, della libertà e del rispetto.»
Un passaggio che ribadisce come il 4 Novembre non debba ridursi a un mero esercizio di retorica celebrativa, ma trasformarsi in un’occasione viva di trasmissione civica, affinché i più giovani comprendano il valore delle istituzioni democratiche e della pacifica convivenza.
Il ringraziamento alle Forze Armate e alla comunità
Nel corso del suo intervento, il primo cittadino ha voluto rivolgere un pensiero riconoscente a chi opera quotidianamente per la sicurezza e la tutela del Paese:
Le Forze Armate: ringraziate per il servizio costante e silenzioso svolto ogni giorno a servizio della collettività e dello Stato.
Il mondo della scuola e la cittadinanza: un ringraziamento particolare è andato agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e a tutti i cittadini intervenuti, la cui partecipazione ha trasformato il momento in un’occasione di autentico raccoglimento e condivisione collettiva.
Un messaggio di speranza per il futuro
In chiusura, il sindaco Vacca ha voluto affidare ai più piccoli un compito tanto alto quanto necessario, che interpella l’intera comunità di Soverato: raccogliere il testimone della storia per costruire, giorno dopo giorno, un tessuto sociale più coeso e orientato alla pace.
«Ai più piccoli – ha concluso il sindaco – affidiamo un messaggio di speranza e una responsabilità che appartiene a tutti noi: costruire, ogni giorno, una comunità più unita e un futuro di pace. Viva l’Italia!»