Metamorfosi Sociali – Requiem: Scienze Sociali in Scena: Saluta i temi di una stagione e apre al 2027

Il 7 novembre 2026, alle ore 17.00, nella Sala lettura del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro, torna Scienze Sociali in Scena con un nuovo allestimento di “Metamorfosi Sociali – Requiem” completamente gratuito.

CATANZARO – Non una replica, ma un vero e proprio “remake del remake”. È questa la formula scelta da Scienze Sociali in Scena per Metamorfosi Sociali – Requiem, scritto e diretto da Davide Costa, in programma sabato 7 novembre 2026 alle ore 17.00 nella Sala lettura del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro.

Il nuovo appuntamento segna un passaggio particolare nel percorso dell’associazione culturale: un momento di congedo dai temi, dalle immagini e dalle suggestioni che ne hanno accompagnato la crescita, prima dell’avvio della programmazione 2027.

Il termine “Requiem” non indica, dunque, una semplice conclusione, ma un vero e proprio rito di trasformazione. Tornano in scena alcuni dei nuclei che hanno caratterizzato il progetto negli ultimi anni – il corpo, il cibo, il divorare, il velo e l’identità – rielaborati e ricomposti in una forma nuova.

Lo spettacolo intreccia sociologia, narrazione, immagini e linguaggi performativi, riprendendo materiali e suggestioni provenienti dai saggi pluripremiati che hanno accompagnato il percorso di Davide Costa, Mangiare da matti una storia socio-alimentare a Girifalco (e non solo), Cannibalismo, Questioni di genere e serialità, Il male velato: società, medicina e culti e Beyond the Binary.

In scena Davide Costa, ideatore e presidente di Scienze Sociali in Scena. Le voci narranti saranno quelle del Prof. Raffaele Serra, vicepresidente dell’associazione, e di Antonio Mazza, membro dell’associazione.

Con Metamorfosi Sociali – Requiem, Scienze Sociali in Scena chiude simbolicamente una fase del proprio percorso per prepararsi a una stagione di nuovi progetti, linguaggi e sperimentazioni, guardando già alla programmazione del 2027.