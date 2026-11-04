Stalettì guarda al futuro dei più giovani: ammesso al finanziamento per il progetto “Crescere nei piccoli comuni 2026”

Importante riconoscimento per l’amministrazione comunale di Stalettì e, in particolar modo, per il settore delle politiche sociali. Il Comune è infatti risultato ufficialmente beneficiario di un importante finanziamento pari a 16.026,04 euro, ottenuto grazie alla partecipazione all’avviso nazionale “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un risultato che premia la progettualità dell’ente e che si traduce in una boccata d’ossigeno e in un’opportunità concreta per la crescita e il benessere delle nuove generazioni sul territorio.

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Un programma ricco di attività per bambini e adolescenti.

​I fondi ottenuti saranno interamente impiegati per la promozione e la realizzazione di iniziative mirate, dedicate ai bambini e agli adolescenti di Stalettì.

Il programma, che prenderà il via nei prossimi mesi, spazierà su più fronti:

​Attività educative e formative per stimolare la curiosità e l’apprendimento extrascolastico.

​Iniziative ricreative e culturali pensate per valorizzare i talenti e offrire spazi di svago sani.

​Sport e movimento, elementi fondamentali per la crescita psico-fisica dei più giovani.

Socializzazione e legami intergenerazionali al centro

​La finalità del bando va ben oltre il semplice intrattenimento. Il progetto mira a rafforzare il tessuto sociale della comunità, ponendo un accento particolare sulla socializzazione tra i ragazzi e sullo scambio intergenerazionale.

L’obiettivo dell’amministrazione è creare occasioni di incontro in cui le esperienze degli adulti e degli anziani possano dialogare con l’energia dei più giovani, rinsaldando quel senso di appartenenza e di comunità che rappresenta l’autentico valore aggiunto dei piccoli centri.

​I prossimi passi

​L’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’avviso, sottolineando come questo traguardo rappresenti un tassello fondamentale per rendere il paese sempre più a misura di famiglia e di bambino.

Nelle prossime settimane l’ente comunale svelerà il calendario dettagliato e tutte le singole attività che prenderanno vita sul territorio. L’invito rivolto ai cittadini è quello di seguire i canali istituzionali ufficiali per non perdere nessun aggiornamento sulle opportunità in arrivo.