Soverato celebra la Giornata Nazionale dello Sport con un afflusso record di partecipanti e spettatori

Il lungomare della città si illumina di attività, con una speciale enfasi su inclusione, educazione e divertimento

Il lungomare di Soverato ha brillato di entusiasmo e spirito sportivo domenica, ospitando l’edizione 2023 della Giornata Nazionale dello Sport, con la partecipazione di oltre venti federazioni sportive, discipline associate ed enti di promozione sportiva. La presenza di un pubblico numeroso e vivace ha reso l’evento un successo straordinario.

Le dimostrazioni coreografiche di danza sportiva e arti marziali, insieme ai tornei di basket, calcio, badminton, pesistica e volley, hanno messo in luce il valore dell’attività fisica, non solo per il benessere personale, ma anche come strumento di inclusione sociale. Un’attenzione particolare è stata data agli atleti Special Olympics, che hanno dimostrato con passione quanto lo sport possa essere un mezzo di inclusione e di crescita.

Le attività si sono estese anche al mare, con il Vela Day, organizzato dalla Federazione Italiana Vela, nelle acque antistanti l’anfiteatro comunale. Inoltre, la Scuola Italiana Cani Salvamento ha offerto dimostrazioni pratiche, mettendo in evidenza l’importanza dei cani da salvamento in situazioni di emergenza in mare.

Tante le autorità che hanno partecipato all’evento, tra cui il consigliere regionale Ernesto Alecci, il sindaco di Soverato Daniele Vacca, il vice sindaco Emanuele Amoruso e la consigliera con delega allo Sport Rosalia Pezzaniti. Ospiti anche l’assessore allo Sport del vicino comune di Chiaravalle, Isabella De Masi, e la fiduciaria Coni di Chiaravalle, Laura Catricalà.

La consigliera Pezzaniti ha sottolineato come lo sport non sia solo un divertimento, ma un importante fattore di aggregazione e inclusione. L’inizio della manifestazione è stato segnato dall’esecuzione dell’inno di Mameli, accogliendo con calore gli atleti di tutte le età che hanno partecipato all’evento.

Il fiduciario Coni di Soverato, Giuseppe Pipicelli, Stella d’oro al Merito Sportivo, ha espresso la sua gratitudine per il supporto dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato. Un ringraziamento speciale è andato alla Misericordia di Soverato, che ha fornito assistenza sanitaria gratuita, e alla dottoressa Annalisa Maria Valeria Pipicelli, che ha prestato assistenza medica gratuita.

L’evento si è concluso con la consegna di una pergamena all’U.S. Catanzaro 1929, in riconoscimento della loro incredibile stagione sportiva che ha segnato il loro ritorno in serie B. La pergamena è stata ritirata dal medico sociale del Catanzaro, dottor Giuseppe Stillo, in assenza del Direttore Generale Foresti.

Questo tributo all’U.S. Catanzaro 1929 ha sottolineato l’importanza dello sport nel tessuto sociale, non solo come mero intrattenimento, ma come elemento catalizzatore per il raggiungimento degli obiettivi di coesione comunitaria.