Soverato – Crollo parte interna ponte con discesa mare la “scarpina”

Riceviamo e pubblichiamo: Buonasera, vorremmo segnalare il crollo avvenuto oggi pomeriggio di parte del cemento del ponte che collega la strada statale alla spiaggia la scarpina.

Considerando che lo stesso versa ormai da molti anni in stato di abbandono e che il passaggio è praticato quotidianamente da adulti e bambini che si recano in spiaggia, si confida in un intervento immediato da parte delle autorità competenti del comune di Soverato, onde evitare conseguenze irreparabili. Si allegano alcune fotografie dell’avvenuto crollo.

I praticanti della spiaggia la scarpina