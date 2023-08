Soverato, due cuginetti di 8 e 9 anni soccorsi dai cani bagnino

Cloe, labrador di 9 anni, Ray, golden retriever di 2 anni, insieme a Lola, labrador di 2 anni e mezzo, Birba, labrador di 4 anni e Zoe, labrador di 6 anni, sono stati i protagonisti di un salvataggio nel giorno di Ferragosto sulla spiaggia libera dell’Ippocampo, dove le Unità Cinofile della SICS operano da sette anni e dove sono diventate un punto di riferimento dei bagnanti dell’affollatissima spiaggia calabrese.

Intorno alle 15.30, i due bambini giocavano a palla sulla riva. Ad un tratto il forte vento ha spinto il pallone in acqua ed uno dei due bambini si è tuffato all’inseguimento. Dopo un breve tratto, si è girato verso la riva, chiaramente nel panico e gridando aiuto.

Nel frattempo anche il secondo bambino si era allontanato in mare sperando di raggiungere la palla, ma impaurito dalle grida del cuginetto, si è arreso e ha chiesto anche lui aiuto. Le Unità Cinofili della SICS, ancora prima della richiesta di intervento da parte dei bambini, si erano già tuffati, perché vani erano stati i tentativi di richiamo effettuati con il fischietto.

I ragazzini, due turisti calabresi, sono stati raggiunti, messi in sicurezza e tranquillizzati, grazie all’aiuto di Cloe e Ray, sono stati trainati a riva, scortati da Lola, Birba e Zoe, pronti ad una staffetta in caso di necessità. Allertata la Guardia Costiera, con la quale le Unità Cinofile SICS operano in stretta e costante collaborazione.