Soverato è contro la violenza sulle donne

Stamattina, in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, gli studenti del Liceo Scientifico “Antonio Guarasci” di Soverato hanno dato vita ad una singolare manifestazione facendola coincidere con la loro seconda assemblea di istituto.

Partiti dalla loro sede con un lungo corteo aperto da uno striscione sul quale campeggiava la significativa scritta “Più figli si educano meno mani si alzano. Non stare zitto.

GRIDA! AIUTA!”, hanno sfilato per via Carlo Amirante e l’inizio di Corso Umberto per poi giungere al Super Cinema dove dopo un minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin, si è svolto un interessante e a tratti commovente dibattito moderato da Catalina Elena Hotinca e nel quale sono intervenuti i rappresentanti del Consiglio di Istituto Gabriel Barrile, Vincenzo Gullà e quelli della Consulta Giovanile Provinciale Rocco Sinopoli e Romolo Luca Catricalà.

Subito dopo c’è stata la proiezione del film “C’è ancora domani” diretto e interpretato da Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea e da altri bravissimi attori.

È stata una lodevole iniziativa che ha molto colpito e fatto riflettere i numerosi partecipanti al memorabile evento. E domattina toccherà agli studenti dell’ITE “Antonino Calabretta”.

Pietro Cossari