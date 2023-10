Soverato e non solo, buone notizie dalla Calabria

A volte, una dose di buone notizie non guasta. Le notizie positive che bilanciano le novità più cupe. In Calabria, le temperature da record (ed anomale) per l’autunno non sono l’unica novità che vale la pena sottolineare. Se i cittadini di Soverato (e non solo) si godono questo meteo estivo sulle spiagge calabre vuote e tranquille, è anche vero che il resto della regione spera che l’unico cambio delle prossime settimane non sia solo il cambio di stagione.

Tra le notizie positive dalla Calabria che vale la pena condividere, una arriva dal Comune di Melissa in provincia di Crotone. Dopo anni di attesa, la Società Impresa Lavori Stradali Srl sta per abbattere l’ecomostro che è il palazzo Mangeruca, un abuso edilizio sottratto alla ‘ndrangheta impossibile da ignorare per chi guida lungo la costa calabra. Usando micro-cariche di dinamite, la ditta distruggerà il palazzo che farà posto a un’area di sosta per i camper.

“A Melissa la Calabria che vuole riprendersi in mano il proprio destino e le chiavi autentiche del proprio sviluppo ordinato, rispettoso dell’ambiente e durevole, scriverà a breve una pagina storica e di grande bellezza,” ha detto il sindaco della cittadina Raffaele Falbo.

Infatti, la Calabria ed il territorio di Soverato sono molto di più di un passato difficile. Sono aree industriali ed operose, come dimostra l’invenzione di Salvatore Carbone, un cittadino di Catanzaro. Carbone ha inventato “Salvo,” un dispositivo ideato per la sicurezza stradale. Questo prototipo va installato sul veicolo e serve in caso di guasti o incidenti stradali per segnalare il pericolo agli altri guidatori nel raggio di un chilometro e mezzo. “Salvo” è un dispositivo che invia automaticamente segnali d’allarme (vocali, luminosi ed acustici) anche in caso di veicolo in panne.

Una sorta di sostituto per il triangolo da piazzare sulla strada, l’invenzione di Carbone potrebbe fare la differenza. Secondo i dati dell’ISTAT, nel 2022 gli incidenti stradali in Italia sono aumentati di quasi il 10% rispetto all’anno precedente, con ben 223.475 feriti (una crescita del 9%). Insomma, questo prototipo 100% made in Calabria è un’innovazione che potrebbe cambiare il mercato come molte altre innovazioni hanno già fatto. Ad esempio la lente ingrandimento con luce, utile non solo per i professionisti ma anche per chi non ama usare gli occhiali da vista e da lettura.

Una storia diversa è quella di Domenica Macrì e Francesca Squillace, una coppia di Chiaravalle Centrale. Entrambi hanno 102 anni e, il 28 dicembre, festeggiano 77 anni di matrimonio. Una storia romantica che ha conquistato tutti i calabresi e perfino la regione Calabria che ha premiato la coppia con una targa. Con la scritta “A Domenico Macrì e Francesca Squillace, i nonni di Calabria: simbolo di amore, fiducia, tolleranza e tenacia,” la regione ha premiato l’amore di questa coppia che ha avuto nove figli, 13 nipoti e 11 pronipoti.

Insomma, la Calabria ama l’amore. Ed ama anche aiutarsi a vicenda. Lo sa bene una donna disabile di Soverato che ha visto la sua speciale sedia a rotelle sprofondare per 65 metri. Lì è rimasta per nove giorni, finché un gruppo di volontari sub l’ha recuperata e restituita alla proprietaria.