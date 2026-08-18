Soverato, femore rotto in vacanza: turista milanese ringrazia l’ospedale e chiede più risorse per la sanità jonica

Una villeggiante ottantenne, Caterina P., proveniente dalla provincia di Milano si è rivolta all’Università delle Generazioni di Badolato perché renda pubblico il proprio sentito ringraziamento verso l’Ospedale di Soverato (CZ) per le cure che le sono state ottimamente prestate a sèguito della rottura del femore, mentre era in vacanza in un paese del comprensorio jonico.

In particolare la signora Caterina P. intende esprimere una speciale riconoscenza per i reparti di Ortopedia (primario dott. Ippolito Menniti) e di Anestesia e Rianimazione (primario dott. Pantaleone Grande) non soltanto per l’ottimo servizio sanitario reso, ma anche per tutto il sostegno psicologico e per l’affetto ricevuti nei giorni di degenza.

Nel lodare l’alta professionalità e la grande umanità di tutto il personale, la signora Caterina P. intende sollecitare le Autorità competenti a potenziare una struttura così tanto necessaria ed utile per tutto il territorio sub-provinciale jonico della provincia di Catanzaro, pure per gratificare l’abnegazione di tutto il personale della struttura, il quale, come è noto, si sottopone spesso a turni suppletivi, facendo più del proprio dovere, essendo sottodimensionato e alle prese con difficoltà che normalmente non dovrebbero esserci.

L’Università delle Generazioni, nel ricordare che fra qualche settimana, nell’imminente mese di settembre, dovrebbero iniziare i lavori per il potenziamento del reparto di Anestesia-Rianimazione con la realizzazione di una unità sub-intensiva nello stesso Ospedale di Soverato, coglie l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti, Autorità e Cittadini, affinché la crescita esponenziale delle presenze turistiche in tutta la Calabria sia maggiormente sostenuta da opere di pubblica utilità tale da far distinguere la nostra regione, anche nelle sue periferie, con un sistema capillare di sicurezza sociale in modo da garantire la qualità dei servizi sia in alta che in bassa stagione.