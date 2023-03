Soverato, Giuseppe Pipicelli premiato con la Stella d’oro al merito sportivo del Coni

Alla presenza del Sindaco di Soverato, architetto, Daniele Vacca degli assessori Emanuele Amoruso e Giusy Altamura insieme al consigliere delegato allo sport Rosalia Pezzaniti è stato premiato il dottor Giuseppe Pipicelli recentemente insignito della Stella d’oro del Coni al merito sportivo.

Il Sindaco e il delegato allo Sport hanno brevemente ripercorso il curriculum sportivo del Dott. Pipicelli ringraziandolo per quanto ha fatto e fa per tenere alto il nome di Soverato.Il riconoscimento è tanto più importante in quanto il primo di questo spessore assegnato ad un cittadino soveratese. Il Dott. Pipicelli ha ringraziato per gli apprezzamenti e ha ribadito il suo impegno.Infine il Sindaco ha consegnato al dott. Pipicelli una targa ricordo dell’evento. Era presente un folto pubblico e il rappresentante della Special Olympics avv. Francesco Miscioscia.

Il Dottor Giuseppe Pipicelli già Direttore della Unità Operativa Complessa di Diabetologia e Dietologia dell’A.S.P. di Catanzaro è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali in tema di Diabete e Nutrizione e di 18 libri nello stesso ambito scientifico. In ambito sportivo , ambito in cui il dott. Giuseppe Pipicelli è impegnato da oltre 50 anni , lo stesso ha un palmares di altissimo livello.

Arbitro benemerito di eccellenza della Federazione Italiana Pallacanestro nelle stessa Federazione ha ricoperto l’incarico, per oltre 15 anni , di sostituto procuratore federale. Ma il suo impegno in ambito sportivo non si è fermato solo alla pallacanestro. Collaboratore antidoping delle Federazione Italiana Giuoco Calcio è attualmente dal 2017 Delegato Regionale delle Federazione Italiana Giuoco Handball e da oltre 25 anni fiduciario Coni di Soverato.

Anche in ambito sociale si è distinto promuovendo l’attività fisica e sportiva nei pazienti diabetici ed è attualmente il Vice Presidente Italiano dell’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e componente della Commissione Nazionale Coni-Aniad.

Dopo aver ricoperto il ruolo di dirigente sportivo di società di Serie B e Serie C Gold di Basket attualmente ha scelto di tornare nella sua Soverato e mettere la sua esperienza al servizio della Nuovo Basket Soverato che milita nel campionato di serie D.