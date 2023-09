Soverato: Guidava sotto effetto di alcol e stupefacenti, 35enne denunciato e ritirata patente

Nell’ambito dei controlli per la sicurezza stradale, a Soverato, i militari della Sezione Radiomobile hanno deferito in stato di libertà e ritirato la patente di guida a un 35enne di Lamezia Terme per aver condotto la propria auto sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, del tipo “cannabinoidi”, causando un sinistro stradale con feriti.

Oltre ai numerosi controlli effettuati finalizzati ad aumentare sempre più la generale percezione di sicurezza sul territorio, hanno consentito, nello specifico di identificare oltre 400 persone e controllare 321 veicoli; in totale sono state elevate 12 sanzioni al Codice della strada, tra le quali 4 per l’uso del telefono alla guida, 2 per guida senza cintura di sicurezza e 2 per il mantenimento di una velocità pericolosa.

Anche nel mese di settembre l’Arma dei Carabinieri di Soverato prosegue la propria intensa e quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto a qualsiasi forma di illegalità rilevata. Numerosi i servizi posti in essere in tal senso, sia tramite l’utilizzo di pattuglie con colori d’istituto sia tramite personale in abiti simulati.

Diversi gli episodi di minacce e violenza contrastati dai militari anche in altri comuni del comprensorio soveratese.

Inoltre, a Soverato continua a registrarsi il problema della musica ad alto volume nella notte, con il conseguente disturbo della quiete pubblica. I Carabinieri della locale Stazione hanno quindi nuovamente eseguito dei controlli congiuntamente a personale tecnico Arpacal di Catanzaro.

Al termine degli accertamenti, i valori sonori prodotti durante la serata danzante di un noto locale notturno sono risultati superiori a quelli stabiliti dal piano di zonizzazione acustica comunale, pertanto il gestore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di cui all’art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). Tutti i relativi procedimenti penali pendono nella fase delle indagini preliminari.