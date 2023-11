Soverato, incasso spettacolo devoluto per il rifacimento del basamento della statua Pietà del Gagini

La Compagnia dei Sognattori desidera comunicare che durante la replica dello spettacolo “Gagini: I segni sublimi dell’arte… tra storia e leggende”, rappresentato nel nostro

Teatro Comunale il 18 Novembre 2023, è stato raccolto un importo di euro 1.200,00.

L’intero incasso verrà devoluto, a titolo di contributo liberale e volontario, per il rifacimento del basamento della statua della Pietà e siamo certi che sarà utilizzato al meglio per preservare e valorizzare un importante simbolo d’arte e cultura, motivo di orgoglio per tutta la comunità soveratese.

Attraverso questo lavoro teatrale, incentrato sullo scultore Antonello Gagini, ma ancor di più sul suo capolavoro scultoreo, abbiamo desiderato riportare alla luce le tradizioni culturali ed artistiche che hanno permeato per secoli la nostra regione.

Siamo convinti dell’importanza di far conoscere alle nuove generazioni le radici profonde e la ricchezza della nostra storia, creando un senso di appartenenza ed identità.

Il successo dello spettacolo e la grande partecipazione di pubblico hanno testimoniato un vivo entusiasmo ed interesse verso il nostro patrimonio artistico e culturale.

Desideriamo pertanto ringraziare con tutto il cuore la generosità dei partecipanti che ci ha permesso di ottenere questo meraviglioso risultato.