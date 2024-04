Soverato, l’Istituto Salesiano al centro di un incontro in regione del Sindaco Daniele Vacca

L’Istituto Salesiano di Soverato potrebbe avere un nuovo ente gestore. È la proposta portata dal sindaco di Soverato Daniele Vacca sul tavolo della Regione.

Questa mattina si è svolto infatti un incontro tecnico tra lo stesso primo cittadino, la vicepresidente regionale Giusy Princi, la direttrice dell’Ufficio Scolastico Regionale, Antonella Iunti, il prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, i consiglieri regionali Ernesto Alecci e Antonello Talerico, il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile e il consigliere provinciale Gregorio Gallello.

Il primo cittadino della città ionica ha sottolineato la necessità di mantenere salda l’identità salesiana puntando allo stesso tempo ad una nuova gestione che insista sull’innovazione per rendere la storica suola paritaria di Soverato, un polo sempre più attrattivo.

«Seguiranno altri incontri per capire la fattibilità dell’operazione – fa sapere Vacca -. Nei prossimi giorni, oltre al prefetto, incontrerò l’Ispettoria Salesiana Meridionale proprio per curare alcuni dettagli dell’operazione che prevede il coinvolgimento dei sacerdoti salesiani nella gestione della formazione dei ragazzi. Al momento sull’identità dell’ente gestore è bene mantenere il massimo riserbo. Intanto l’anno scolastico in corso sarà garantito dall’Istituto Salesiano. Puntiamo ad una soluzione definitiva a partire dall’anno scolastico 2024/2025. Bisognerà coinvolgere persone che abbiano una certa esperienza e identità nel mondo scolastico e nella nostra comunità. Questo ci porterà ad una rilancio della scuola salesiana».